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Постер к сериалу Пересекая черту
Постер к сериалу Пересекая черту
Постер к сериалу Пересекая черту
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.3
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3 постера
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Пересекая черту

Пересекая черту (2013 - 2015)

Crossing Lines 16+
Год выпуска 2013
Страна Франция
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал TF1
Продолжительность сериала 34 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Пересекая черту» – это франко-германский драматический боевик об элитном спецподразделении полиции, борющемся с криминалом на территории всего Евросоюза. Формирование международной безвизовой зоны приводит не только к позитивным последствиям, но и к росту преступности. Теперь любой мошенник или грабитель может беспрепятственно скрываться от властей в любой из многочисленных стран союза. Когда появляется первый международный серийный убийца, правительство ЕС создает команду ICC для его поимки.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Edward Allen Bernero
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд Michel Dorn
Уильям Фихтнер
Уильям Фихтнер Carl Hickman
Элизабет Митчелл
Элизабет Митчелл Carine Strand
Горан Вишнич
Горан Вишнич Marco Costante
Габриэлла Пессион Eva Vittoria
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пересекая черту - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 10 эпизодов
 
Пересекая черту - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 12 эпизодов
 
Пересекая черту - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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