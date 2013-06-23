Сериал «Пересекая черту» – это франко-германский драматический боевик об элитном спецподразделении полиции, борющемся с криминалом на территории всего Евросоюза. Формирование международной безвизовой зоны приводит не только к позитивным последствиям, но и к росту преступности. Теперь любой мошенник или грабитель может беспрепятственно скрываться от властей в любой из многочисленных стран союза. Когда появляется первый международный серийный убийца, правительство ЕС создает команду ICC для его поимки.