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Постер сериала Тайны острова Мако
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Киноафиша Сериалы Тайны острова Мако

Тайны острова Мако (2013 - 2016)

Mako Mermaids 18+
Год выпуска 2013
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 35 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал возвращает нас в уже знакомый лунный бассейн. Когда 15-летний Зак отправляется на пикник на остров Мако, то даже не подозревает, что каждый его шаг внимательно отслеживается тремя русалками - Сиреной, Никси и Лилой, которые тщательно охраняют остров от постороннего вмешательства. Но в полнолуние Зак контактирует с водой из лунного пруда и обретает магические силы. Проснувшись утром дома, он обнаружил вместо ног плавник, а также способность управлять водой. Теперь Зак приносит немало сюрпризов для русалок с острова Мако... Русалки теперь должны стать людьми и найти Зака, чтобы отобрать его магические силы, или их исключат из сообщества русалок.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Люси Фрай
Люси Фрай Lyla
Kerith Atkinson Rita Santos
Dominic Deutscher Cam
Gemma Forsyth Evie
Chai Hansen Zac Blakely
Rowan Hills David
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Сезоны
Тайны острова Мако - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 26 эпизодов
 
Тайны острова Мако - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 26 эпизодов
 
Тайны острова Мако - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 16 эпизодов
 
Тайны острова Мако - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2016, 16 эпизодов
 
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