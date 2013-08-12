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Постер сериала Щенячий патруль
Постер сериала Щенячий патруль
Постер сериала Щенячий патруль
Постер сериала Щенячий патруль
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
4 постера
Киноафиша Сериалы Щенячий патруль

Щенячий патруль (2013 - …)

Paw Patrol 18+
Год выпуска 2013
Страна Канада/США
Всего сезонов 11 сезонов
Эпизод длится 22 минуты
Продолжительность сериала 171 час 58 минут

О чем сериал

«Щенячий патруль» – это детский мультсериал о приключениях одаренного мальчика и его четвероногих друзей. Зику Райдеру всего десять лет, но он развит не по годам и отлично разбирается в технике и механике. Он постоянно что-то изобретает и кому-нибудь помогает, а вместе с ним на подмогу спешит его команда – шестеро веселых и отважных щенят. У каждого из них есть свои особые способности, но только используя их сообща, они могут добиться результата. Если кто-то попал в беду, Щенячий патруль тут как тут!

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
6.1 IMDb
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Сезоны
Щенячий патруль - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 47 эпизодов
 
Щенячий патруль - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 52 эпизода
 
Щенячий патруль - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 48 эпизодов
 
Щенячий патруль - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2017, 50 эпизодов
 
Щенячий патруль - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2018, 50 эпизодов
 
Щенячий патруль - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2019, 47 эпизодов
 
Щенячий патруль - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2020, 40 эпизодов
 
Щенячий патруль - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2021, 38 эпизодов
 
Щенячий патруль - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2022, 46 эпизодов
 
Щенячий патруль - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2023, 47 эпизодов
 
Щенячий патруль - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Киноафиша.инфо 13 декабря 2024, 19:22
К сожалению, мы не знаем 🙁 Надеемся, что серия найдётся !
Андрей Саидов 12 декабря 2024, 20:34
Мультсериал отличный мне нравится это супер !!! Но есть одна проблема куда делась 14 серия 10 сезона там рассказ про кузена Крепыша щенка Чарджера… Читать дальше…
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