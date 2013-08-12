«Щенячий патруль» – это детский мультсериал о приключениях одаренного мальчика и его четвероногих друзей. Зику Райдеру всего десять лет, но он развит не по годам и отлично разбирается в технике и механике. Он постоянно что-то изобретает и кому-нибудь помогает, а вместе с ним на подмогу спешит его команда – шестеро веселых и отважных щенят. У каждого из них есть свои особые способности, но только используя их сообща, они могут добиться результата. Если кто-то попал в беду, Щенячий патруль тут как тут!