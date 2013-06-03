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Постер сериала Фостеры
Постер сериала Фостеры
Постер сериала Фостеры
Постер сериала Фостеры
Постер сериала Фостеры
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7.9
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Фостеры

Фостеры (2013 - 2018)

The Fosters 18+
Год выпуска 2013
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал FreeForm
Продолжительность сериала 78 часов 0 минут

О чем сериал

История многонациональной семьи, в которой родных и приёмных детей воспитывают две мамы.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Peter Paige
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
David Lambert Brandon Foster
Джейк Т. Остин Jesus Adams Foster
Дэнни Нуччи Mike Foster
Майя Митчелл
Майя Митчелл Callie Adams Foster
Ной Сентинео
Ной Сентинео Jesus Adams Foster
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
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Сезоны
Фостеры - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 21 эпизод
 
Фостеры - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 21 эпизод
 
Фостеры - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 20 эпизодов
 
Фостеры - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2016, 20 эпизодов
 
Фостеры - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2017, 22 эпизода
 
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