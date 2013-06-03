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Рейтинги
7.0
Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
5 постеров
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Сериалы
Фостеры
Фостеры (2013 - 2018)
The Fosters
18+
драма
семейный
мелодрама
Год выпуска
2013
Страна
США
Всего сезонов
5 сезонов
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
FreeForm
Продолжительность сериала
78 часов 0 минут
О чем сериал
История многонациональной семьи, в которой родных и приёмных детей воспитывают две мамы.
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В ролях
Персонажи
Автор идеи
Peter Paige
В ролях
Персонажи
В ролях
Персонажи
David Lambert
Brandon Foster
Джейк Т. Остин
Jesus Adams Foster
Дэнни Нуччи
Mike Foster
Майя Митчелл
Callie Adams Foster
Ной Сентинео
Jesus Adams Foster
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
7.0
Оцените
10
голосов
7.9
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2013,
21 эпизод
Сезон 2 / Season 2
2014,
21 эпизод
Сезон 3 / Season 3
2015,
20 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
2016,
20 эпизодов
Сезон 5 / Season 5
2017,
22 эпизода
Отзывы о сериале
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