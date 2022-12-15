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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Приключения 2011

Рейтинг фильмов в жанре приключения 2011 года

Пираты Карибского моря: На странных берегах
1 Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения 2011, США
8.6
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
2 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2011, США / Великобритания
8.5
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Шерлок Холмс: Игра теней
3 Шерлок Холмс: Игра теней
приключения, криминал 2011, США
8.3
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Рио
4 Рио
комедия, семейный, анимация, приключения 2011, США
8.3
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Форсаж 5
5 Форсаж 5
боевик, приключения 2011, США
8.3
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Кот в сапогах
6 Кот в сапогах
фэнтези, комедия, анимация, приключения 2011, США
8.1
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Восстание планеты обезьян
7 Восстание планеты обезьян
фантастика, боевик, приключения 2011, США
8.0
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Трансформеры 3: Темная сторона Луны
8 Трансформеры 3: Темная сторона Луны
приключения, боевик, фантастика 2011, США
8.0
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Ранго
9 Ранго
семейный, приключения, анимация 2011, США
8.0
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Путешествие 2: Таинственный остров
10 Путешествие 2: Таинственный остров
фантастика, приключения 2011, США
8.0
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Тор
11 Тор
боевик, приключения, драма 2011, США
7.9
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Санктум
12 Санктум
триллер, драма, приключения 2011, США
7.7
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Приключения Тинтина: Тайна единорога
13 Приключения Тинтина: Тайна единорога
семейный, анимация, приключения, мистика 2011, США / Новая Зеландия / Бельгия
7.7
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Дети шпионов в 4D
14 Дети шпионов в 4D
фантастика, приключения, семейный, боевик, комедия 2011, США
7.5
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Коломбиана
15 Коломбиана
драма, приключения, боевик, триллер 2011, США / Франция
7.5
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Ларго Винч: Заговор в Бирме
16 Ларго Винч: Заговор в Бирме
приключения 2011, Франция
7.4
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Бой с тенью 3: Последний раунд
17 Бой с тенью 3: Последний раунд
драма, боевик, приключения, криминал 2011, Россия
7.3
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Случайный доступ 3D
18 Случайный доступ 3D
приключения, боевик, фантастика 2011, США / Индия
7.3
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Ромовый дневник
19 Ромовый дневник
драма, приключения 2011, США
7.2
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Первый мститель
20 Первый мститель
приключения, фантастика 2011, США
7.2
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Конан-Варвар
21 Конан-Варвар
приключения, фэнтези, боевик 2011, США
6.8
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Медведь Йоги
22 Медведь Йоги
анимация, приключения, семейный, комедия 2011, США / Новая Зеландия
6.7
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