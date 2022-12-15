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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Боевик 2020

Лучшие боевики 2020 года

Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
1 Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
боевик, приключения, анимация 2020, Япония
8.9
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Джентльмены
2 Джентльмены
боевик, криминал 2020, США
8.7
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Плохие парни навсегда
3 Плохие парни навсегда
боевик, криминал, комедия 2020, США
8.1
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Мулан
4 Мулан
фэнтези, драма, боевик 2020, США / Китай / Канада
7.3
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Довод
5 Довод
фантастика, боевик, триллер 2020, США / Великобритания
7.3
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Чудо-женщина: 1984
6 Чудо-женщина: 1984
боевик, фантастика, приключения 2020, США
7.0
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Бладшот
7 Бладшот
боевик, фантастика 2020, США
6.7
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Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
8 Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
фантастика, боевик, триллер 2020, США
6.5
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Вторжение
9 Вторжение
фантастика, боевик 2020, Россия
6.3
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Новые мутанты
10 Новые мутанты
фантастика, боевик 2020, США
5.5
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Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
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Коати. Легенда джунглей
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Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
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