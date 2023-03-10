Что смотреть на выходных: продолжение «Ты», неонуарный детектив и «Знакомство родителей»

На этой неделе стриминги предлагают посадить за решетку амбициозного маньяка, раскрыть дело в Америке 1930-х и разобраться в чувствах к бывшим возлюбленным.

Ты (4-й сезон, часть 2)

9 марта, Netflix

Кому смотреть: тем, кто с нетерпением ждал развязки сезона.

Вторая часть четвертого сезона сериала про сталкера Джо в исполнении Пенна Бэджли не заставила себя долго ждать. В последней серии создатели раскрыли, кто был маньяком, убивавшим богатых лондонцев, кто шантажировал Джо, пытался его подставить и, несмотря на все это, рассчитывал на дружбу в своем извращенном понимании. Теперь серийный убийца собирается баллотироваться в мэры города, и наш главный герой клянется его остановить, попутно задавая себе вопросы морального толка. Главным событием сезона обещает стать появление взрывной бывшей возлюбленной Джо Лав Куинн (Виктория Педретти), заявленное в трейлере новых серий. Быть может, это видение или флешбэк, но стоит сказать, что и для героя, и для зрителей это шок примерно в равной степени.

Ты (4-й сезон, часть 2)

8 марта, Wink

Кому смотреть: тем, кто интересуется сюжетами о парах, которые давно в браке, или просто любит Дайан Китон.

Новая романтическая комедия со звездами использует популярную схему: двое влюбленных решают сыграть свадьбу и зовут родителей на ужин, где что-то обязательно идет не так. Молодую пару играют Эмма Робертс («Ирония судьбы в Голливуде») и Люк Брейси («По соображениям совести»). В ролях их родителей Ричард Гир, Дайан Китон, Сьюзен Сарандон и Уильям Х. Мэйси. Когда гости собираются под одной крышей, оказывается, что родители знакомы, и даже больше: у каждого из супругов первой пары интрижка с мужем или женой из второй. Пока их дети пытаются выяснить, стоит ли предпринимать серьезный шаг, родители пытаются их поддержать, не выдав своих секретов. Для Майкла Джейкобса, писавшего для ситкомов канала Disney, это дебютный полный метр. Для сценария он переработал собственную пьесу. Легчайший фарсовый сюжет, по мнению зарубежной прессы, хоть и не отличается остроумием, дает возможность понаблюдать за забавными актерскими дуэтами.

Знакомство родителей

7 марта, в Сети

Кому смотреть: тем, кто давно хотел выспаться или очень любит Лиама Нисона.

Детектив Филип Марлоу — известная фигура в американском нуаре. Персонаж книг Рэймонда Чандлера Марлоу не раз появлялся на экране: его, среди прочих, играли Роберт Монтгомери («Леди в озере»), Дик Пауэлл («Убийство, моя милая») и, конечно, великий Хамфри Богарт («Глубокий сон»). В новом фильме по книге Джона Бэнвилла «Черноглазая блондинка» Марлоу играет Лиам Нисон. По сюжету, в Бэй-Сити, штат Калифорния, к детективу обращается привлекательная блондинка (Диана Крюгер), которая просит найти своего пропавшего любовника, связанного киноиндустрией. В режиссерском кресле Нил Джордан, снимавший «Интервью с вампиром» и «В объятиях лжи». Сценаристом стал Уильям Монахэн, обладатель «Оскара» за адаптированный сценарий к фильму Скорсезе «Отступники». Зарубежная пресса неповоротливый неонуар с культовым персонажем не оценила, хотя и отметила, что вины Лиама Нисона в этом не так много.

Когда ужасы – путевка в Голливуд: 10 звезд, начинавших карьеру с дешевых хорроров

Марлоу

6 марта, HBO

Кому смотреть: тем, кто любит ретродетективы.

Изначально планировавшийся как мини-сериал «Перри Мейсон», приквел к одноименной детективной серии Эрла Стэнли Гарднера, после успеха первого сезона возвращается на экраны. В новых эпизодах действие происходит в 1933 году, в период Великой депрессии. Адвокат Перри Мейсон оказывается в центре масштабного расследования после того, как наследника влиятельной семьи, владеющей нефтяным бизнесом, находят убитым. Главную роль исполняет Мэттью Риз, обладатель «Эмми» за роль в одном из лучших драматических сериалов «Американцы». К постоянному касту в новых сериях присоединилась Кэтрин Уотерсон, известная зрителю по франшизе «Фантастические твари и где они обитают». У шоу сменились шоураннеры: вместо Рона Фитцжеральда и Ролина Джонса теперь за проект отвечают Майкл Беглер и Джек Эмиел, работавшие над сериалом «Больница Никербокер». В команде режиссеров тоже перемены. Тим Вэт Пэттон, снимавший большинство серий первого сезона, занял должность исполнительного продюсера. По два эпизода из восьми, наряду с остальными, сняли Нина Лопес-Коррадо («Агенты Щ.И.Т.») и Фернандо Коимбра («Нарко»).

Перри Мейсон

Собаки дождя

6 марта, HBO

Кому смотреть: тем, кто любит английский юмор и эксцентричных персонажей.

Еще одна премьера HBO на этой неделе — драмеди «Мокрые псы» с Дейзи Мэй Купер («Эта страна») в главной роли. Шоу основано на получившей известность книге мемуаров Кэш Каррауэй под названием «Скинт Истейт: Заметки из-за черты бедности». Автор сама выступила сценаристкой всех эпизодов. В центре истории Костелло Джонс, воспитывающая в одиночку дочь-подростка. Она мечтает стать писательницей и намерена вытащить себя и девочку из нищеты. Однако обстоятельства и окружение вынуждают ее браться за другую работу. Джек Фартинг («Спенсер») играет эксцентричного друга Костелло, который своими веселыми выходками не дает своим подругам заскучать. В прессе сериал неожиданно назвали самым удивительным шоу начала года, отмечая его черный юмор и обаятельных персонажей. Режиссерами выступили Ричард Лэкстон («Детективное агентство Дирка Джентли») и Дженнифер Перротт («Доктор Кто»).

Собаки дождя

Школьные духи

9 марта, Paramount +

Кому смотреть: тем, кто с увлечением смотрит подростковые сериалы.

Стриминг Paramount+, судя по всему, активно взялся за подростковые шоу. В январе он уже выпустил «Волчью стаю» и фильм-продолжение сериала «Оборотень». «Школьные духи» — подростковый хоррор, основанный на одноименном графическом романе. В касте свежие звезды канала Disney Пейтон Лист, знакомая многим по сериалу «Кобра Кай», и Майло Манхейм («Пакт о выпускном»). Лист играет девушку, которая после смерти попадает в свою школу, где обитают призраки когда-то погибших учеников. Она знакомится с дружелюбным парнем-привидением Уолли (Манхейм), который в 1980-х был звездой школьного футбола. Вместе они пытаются отыскать преступника и наблюдают за реакциями одноклассников, узнавших об убийстве. Один из исполнительных продюсеров шоу — Оливер Голдстик, в качестве продюсера и сценариста он работал над «Бриджертонами» и «Милыми обманщицами». В его команде также Макс Уинклер, ставивший несколько эпизодов «Американской истории ужасов». Он же снимет первую серию «Школьных духов».

Школьные духи

10 марта, Netflix

Кому смотреть: фанатам сериала «Лютер».

Британский сериальный хит «Лютер» с Идрисом Эльбой завершился в 2019-м пятым сезоном. Фильм-сиквел возвращает на экраны грозного детектива Джона Лютера, склонного использовать в своей работе нестандартные методы. В продолжении он сбегает из тюрьмы, чтобы поймать серийного убийцу Дэвида Роби (Энди Серкис). Роби — миллиардер, использующий технические разработки своей компании для слежки за своими жертвами. Лютер уже встречался с ним в сериале, но тогда не смог посадить его за решетку, но в этот раз он сделает все возможное. Сценарий для фильма написал Нил Кросс, создатель оригинального сериала. Режиссурой занимался Джейми Пейн, поставивший несколько эпизодов «Лютера». К своим ролям, помимо Эльбы, вернулись Рут Уилсон, сыгравшая преступницу-психопатку, у которой был странный роман с главным героем, и Дермот Краули, босс Лютера.

Лютер: Павшее солнце

10 марта, ivi

Кому смотреть: тем, кто с интересом относится к новому российскому кино.

Ученики кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова продолжают выпускать в мир свои дебюты. Это уже сделали Кантемир Балагов, Кира Коваленко, Владимир Битоков, Александр Золотухин. Совсем недавно свою работу «Клетка ищет птицу» на Берлинском кинофестивале представила Малика Мусаева, а тем временем онлайн на российском стриминге выходит полный метр Тины Мастафовой. Снятый с непрофессиональными актерами дебют рассказывает о молодом парне по имени Тембот (Марат Таумурзаев), который живет с ощущением неприкаянности. Матери он напоминает ушедшего из семьи мужа и слышит от нее лишь упреки. Отец игнорирует любые попытки мальчика наладить общение. Неожиданно Тембота предает друг. Но несмотря ни на что, молодость оказывается способна справиться с первыми ударами судьбы и сохранить нежность во взгляде на мир.