Энди Серкис готов сыграть в новых фильмах «Властелин колец», но при одном условии

В конце прошлого месяца стало известно о намерениях Warner Bros. и New Line Cinema расширить вселенную «Властелина колец» за счет новых фильмов. О своих амбициозных планах студии уже оповестили Питера Джексона, снявшего для них шесть лент по фэнтезийному миру Дж.Р. Р. Толкина, но каких-либо новых договоренностей с режиссером компании пока не заключали.

О чем будут предстоящие ленты, пока непонятно, однако уже точно есть один актер, который готов вернуться во франшизу, но при одном условии. В недавнем подкасте BroBible Post-Credit Энди Серкис заявил, что без промедлений согласится снова сыграть Голлума, но только если производством будут заниматься Джексон и сценаристы оригинальной трилогии:

«Питер Джексон, Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс стали для меня как семья. Вместе мы сделали много фильмов. Скажу честно, они самые лучшие люди для работы. По моему мнению, по вселенной Средиземья можно создать множество потенциально интересных проектов, и если они вдруг захотят этим заняться, то я с удовольствием ухвачусь за шанс возобновить эти творческие отношения».

12 апреля 2024 года Warner Bros. выпустит в кинотеатры полнометражный мультфильм «Властелин колец: Война рохирримов». Также в Великобритании продолжаются съемки второго сезона сериала Amazon «Властелин колец: Кольца власти», действие которого разворачивается в другой эпохе Средиземья, поэтому с проектами Warner он связан лишь условно.