Властелин Колец: Возвращение Короля - дублированный трейлер трилогии
Киноафиша Трейлеры Властелин Колец: Возвращение Короля. Дублированный трейлер трилогии

Властелин Колец: Возвращение Короля. Дублированный трейлер трилогии

Дата публикации: 8 апреля 2021
Властелин Колец: Возвращение Короля – Армия Сарумана повержена. Его крепость в осаде. Внимание Саурона приковано к Гондору, последнему оплоту людей. Настало время Арагорну стать во главе Гондора, наследником престола которого он всегда был. Ибо время не ждет. Грядет сражение с армией Саурона, исход которого решит судьбу всего человечества. Тем временем, Фродо и Сэм продолжают свой поход в глубь Мордора, следуя за Смеаголом. Их будущее неясно. Судьба Средиземья висит на волоске...
8.7 Властелин Колец: Возвращение Короля
Властелин Колец: Возвращение Короля фэнтези, 2003, США / Новая Зеландия / Германия
