Властелин Колец: Возвращение Короля
– Армия Сарумана повержена. Его крепость в осаде. Внимание Саурона приковано к Гондору, последнему оплоту людей. Настало время Арагорну стать во главе Гондора, наследником престола которого он всегда был. Ибо время не ждет. Грядет сражение с армией Саурона, исход которого решит судьбу всего человечества. Тем временем, Фродо и Сэм продолжают свой поход в глубь Мордора, следуя за Смеаголом. Их будущее неясно. Судьба Средиземья висит на волоске...
