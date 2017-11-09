«Дыши ради нас»: Рецензия Киноафиши

Сила любви

Фильм «Дыши ради нас» основан на реальных событиях. Центральные фигуры ленты – родители продюсера картины Джонатана Кавендиша. Жизнь молодых супругов была полна нежности и любви. Диана (Клэр Фой) выбрала мужа не за красивые глаза или приличный счет в банке. После свадьбы она поехала за ним в Африку ‒ Робин (Эндрю Гарфилд) занимался закупкой чая. Он увлекался спортом, друзьям едва ли удавалось победить молодого мужчину в крикет или теннис. В 1958 году его состояние резко ухудшилось. Врачи диагностировали полиомиелит и подключили Робина к аппарату искусственной вентиляции легких. Его парализовало от шеи. Диана была беременна, когда ей сообщили, что ее мужу осталось жить несколько месяцев. Тем не менее она смогла взять себя в руки и создать более приемлемые условия жизни для любимого. Вопреки запретам врачей, женщина вывезла супруга из больницы и заботилась о нем дома. Друг семьи (Хью Бонневиль) помог создать специальное кресло с переносным аппаратом ИВЛ, позволившее Робину выбраться из четырех стен и путешествовать по миру. Он смог увидеть, как растет его сын.

Кадр из фильма «Дыши ради нас»

Джонатан Кавендиш доверил фильм о своих родителях Энди Серкису. На тот момент актер, сыгравший Голлума и Цезаря в франшизе «Планете обезьян», не мог похвастаться большим режиссерским опытом. Он был вторым режиссером ленты «Хоббит: Нежданное путешествие», еще один его фильм сейчас находится на постпродакшне. Но Серкис не понаслышке знает о жизни людей с ограниченными возможностями – его сестра болеет рассеянным склерозом. И то, что «Дыши ради нас» ‒ лента личная, действительно волнующая создателей фильма, ощущается практически в каждом кадре. В картине сыновье признание в любви и бескрайнем уважении, гордости своими родителями совмещается с, безусловно, важным посланием. При этом фильм не уходит в подчеркнутый натурализм при передаче состояния Робина Кавендиша и деликатен по отношению как к героям ленты, так и зрителю.

Кадр из фильма «Дыши ради нас»

«Дыши ради нас» не занимается самозабвенным выдавливанием слез из зрительских глаз, как, например, «Призрачная красота». Робин Кавендиш привлек внимание широкой общественности к людям, прикованным к аппаратам ИВЛ, к тому, как к ним относятся медики и обыватели. Он и его жена приложили немало усилий, чтобы обеспечить «креслами Кавендиша» нуждающихся в них. Именно на том, что страшный диагноз не должен ставить крест на социальной жизни и перекрывать доступ к простым радостям жизни, и концентрируется работа Энди Серкиса и Джонатана Кавендиша. Немаловажно, что самая сильная сцена в ленте, неожиданно появляющаяся посреди семейной идиллии, показывает отделение больницы в Германии для болеющих полиомиелитом. В ней заявляет о себе оторванность от мира и нехватка человеческого тепла. Белизна стен, яркий искусственный свет и больничные койки одна над другой производят неизгладимое впечатление.

Кадр из фильма «Дыши ради нас»

Энди Серкис снял духоподъемную мелодраму, в очередной раз напоминающую о том, как силен и хрупок человек. Его фильм, подобно «Вселенной Стивена Хокинга», рассчитан на широкую аудиторию. Ждать от «Дыши ради нас» нюансированной прорисовки характеров и быта главных героев не стоит. Серкис явно больше фокусируется на формулировании месседжа и удерживании выбранной интонации – подчас очень сладостной. Он старательно обходит острые углы и перманентно выводит за скобки трудности, с которыми сталкивались Диана и Робин, едва успев их обозначить. И все же «Дыши ради нас» обращает внимание на остающиеся и по сей день актуальными проблемы людей с ограниченными возможностями. При этом лента не забывает о важности минут, проведенных рядом с любимым человеком, и наслаждается семейным счастьем.

Елена Громова

В российском прокате с 30 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Дыши ради нас»