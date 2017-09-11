Дыши ради нас, 2017

Фильм «Дыши ради нас» снял известный актёр Энди Сёркис (трилоги «Планета обезьян» и «Властелин колец»). Главную роль в картине исполнил Эндрю гарфилд («По соображениям совести», «Молчание», «Новый Человек-паук»). Также в съёмках приняли участие Клер Фой («Леди в фургоне», сериал «Корона»), Дайана Ригг («Разрисованная вуаль»), Хью Бонневилль (сериал «Аббатство Даунтон»), Эдвард Спелирс («Пластик») и другие.
В основе сюжета ленты «Дыши ради нас» лежит жизнеутверждающая история, которая случилась на самом деле. Молодой Робин Кавендиш всегда чувствовал себя прекрасно, пока однажды его не сразил полиомиелит. Теперь его тело парализовано, и кажется, что все дороги для него закрыты... Однако любящая жена помогает супругу воспрянуть духом и придаёт сил двигаться дальше. Вместе они отправляются в удивительное путешествие по миру, доказывая, что ничто не может стать помехой на пути к истинному счастью.
- Фильм «Дыши ради нас» является режиссёрским дебютом для актёра Энди Сёркиса, более всего известного по ролям в технике захвата движения (Горлум в серии «Властелин колец», Цезарь в «Планете обезьян»)
- Часть фильма снималась на военной базе RAF Benson в Великобритании, а часть в городе Хлухлуве в Южной Африке
- Дайана Ригг, Дин Чарльз-Чепмен и Роджер Эштон-Гриффитс - все снимались в сериале «Игра престолов»
- Сценарий к картине «Дыши ради нас» написал Уильям Николсон, имеющий две номинации на «Оскар» и написавший сценарии к таким фильмам, как «Гладиатор», «Отверженные» и «Несломленный»
- В 2018 году к выходу планируется второй фильм
- Хью Бонневилль и Эдвард Спелирс вместе играли в сериале «Аббатство Даунтон»
- Российская премьера фильма состоится в рамках XVIII New British Film Festival
- Фильм стал открытием Лондонского кинофестиваля BFI 2017
- Участник основной программы 42-го Международного кинофестиваля в Торонто TIFF 2017
- Энди Серкис не понаслышке знает о жизни людей с ограниченными возможностями – его сестра болеет рассеянным склерозом
Его манеры, настойчивость и великолепное чувство юмора с первого взгляда покорили неприступную Диану. После свадьбы молодожены отправляются в путешествие, где Робин тяжело заболевает. И теперь только любовь способна подарить ему вторую жизнь…