Дыши ради нас, 2017

- Фильм «Дыши ради нас» является режиссёрским дебютом для актёра Энди Сёркиса, более всего известного по ролям в технике захвата движения (Горлум в серии «Властелин колец», Цезарь в «Планете обезьян»)

- Часть фильма снималась на военной базе RAF Benson в Великобритании, а часть в городе Хлухлуве в Южной Африке

- Дайана Ригг, Дин Чарльз-Чепмен и Роджер Эштон-Гриффитс - все снимались в сериале «Игра престолов»

- Сценарий к картине «Дыши ради нас» написал Уильям Николсон, имеющий две номинации на «Оскар» и написавший сценарии к таким фильмам, как «Гладиатор», «Отверженные» и «Несломленный»

- В 2018 году к выходу планируется второй фильм

- Хью Бонневилль и Эдвард Спелирс вместе играли в сериале «Аббатство Даунтон»

- Российская премьера фильма состоится в рамках XVIII New British Film Festival

- Фильм стал открытием Лондонского кинофестиваля BFI 2017



- Участник основной программы 42-го Международного кинофестиваля в Торонто TIFF 2017

- Энди Серкис не понаслышке знает о жизни людей с ограниченными возможностями – его сестра болеет рассеянным склерозом