Энди Серкис
Награды
Награды и номинации Энди Серкиса
Andy Serkis
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Энди Серкиса
Золотой глобус 2008
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA 2020
Outstanding British Contribution to Cinema
Победитель
BAFTA 2010
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best Actor
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Best Virtual Performance
Номинант
Best Virtual Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
