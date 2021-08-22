Веном 2
– Более чем через год после тех событий журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.
персонаж, как был мерзкий, так им и остался ;((
актеры классные, а темнокожая героиня, по-моему, один-в-один, колдунья из Пиратов Карибского ;)))
5 баллов из 10ти!
Эдди и Веном, пытаясь ужиться вместе в одном теле, не могут определиться, кто из них главный. Постоянно друг с другом выясняют отношения, что зачастую заканчивается разного рода ущербом, особенно для Эдди.
Серийный убийца Клетус Кэседи, ожидающий смертную казнь, вызывает в тюрьму Эдди и сообщает ему важную эксклюзивную информацию. Что помогает реанимировать Эдди Брока в качестве действующего журналиста.
А во время казни в маньяка Кэседи вселяется другой симбиот, что помогает Клетусу сбежать и начать воплощать свой план мести, оставляя на своём пути расправы оторванные головы и море крови. И теперь Клетус Кэседи идёт Эдди.
Несмотря на небольшой, стандартный хронометраж в 90 минут, фильм получился насыщенным. Если же первая половина была отведена для выяснения отношений между Эдди и Веномом. Что начинало попахивать нудятиной, а под конец и вообще раздражало. То во второй половине фильма был шикарный бодрый экшен с хорошей графикой и качественными спецэффектами.
Объединив всё вышеизложенное, можно сказать, что фильм всё же удался и заслуживает весьма не малой оценки.
Поэтому от меня сегодня: 9 из 10. 👍
