Веном 2 - второй дублированный трейлер
Веном 2. Второй дублированный трейлер

Веном 2. Второй дублированный трейлер

Дата публикации: 2 августа 2021
Веном 2 – Более чем через год после тех событий журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.
User 22 августа 2021, 15:14
Оценка
Самый крутой фильм, ᗯOᗯ!!!!!
22 августа 2021, 15:14 Ответить
Алла Милова 8 сентября 2021, 14:41
Представляю сильно крутой будет💣💣💣
8 сентября 2021, 14:41 Ответить
stasmuradov 22 сентября 2021, 17:08
Как купить билет?
22 сентября 2021, 17:08 Ответить
Киноафиша.инфо 23 сентября 2021, 09:23
в ответ на сообщение stasmuradov от 22 сентября 2021, 17:08
Здравствуйте, подробную информацию о том, как купить билет на нашем сайте, вы найдете здесь - https://www.kinoafisha.info/about/tickets/
23 сентября 2021, 09:23 Ответить
Максим Хижняков 26 сентября 2021, 23:15
Можно ли будет забронировать билеты???
26 сентября 2021, 23:15 Ответить
joncluni 27 сентября 2021, 13:05
Оценка
Хм... Посмотрим что там к чему. Первый фильм был вполне себе ( особеенно на фоне того, что теперь там снимают). Оценку за ожидание ставлю. Надеюсь и фильм будет на нее.
27 сентября 2021, 13:05 Ответить
frogegame90 28 сентября 2021, 17:30
Оценка
Жду не дождусь
28 сентября 2021, 17:30 Ответить
Владимир Тихонов 30 сентября 2021, 13:58
Оценка
Отличный фильм советую плсмотреть
30 сентября 2021, 13:58 Ответить
Андрей Тимченко 30 сентября 2021, 14:14
Фильм топ, советую посмотреть не пожалеете! Сегодня глянул, понравился, графика хорошая и сам актёр!!!
30 сентября 2021, 14:14 Ответить
dzhema-anya 30 сентября 2021, 18:48
Оценка
Фильм коротки, но ШИКАРНЫЙ! И хочу напомнить о СЦЕНЕ ПОСЛЕ ТИТРОВ!!!! Не забудьте и обязательно остантьесь ее посмотреть!!!!!! Шок!!!!!
30 сентября 2021, 18:48 Ответить
Анжела Бочкова 30 сентября 2021, 19:33
Фильм просто бомба я так ждала продолжение Венома я очень преживала за всех героев
30 сентября 2021, 19:33 Ответить
Богдан Хадамов 30 сентября 2021, 21:37
Оценка
Ну очень крутой блокбастер
30 сентября 2021, 21:37 Ответить
User 30 сентября 2021, 22:34
Оценка
Фильм бомба честно говоря
30 сентября 2021, 22:34 Ответить
Артур Суюнгалеев 30 сентября 2021, 22:35
Оценка
Быстрое развите сюжета
30 сентября 2021, 22:35 Ответить
kin2280 1 октября 2021, 12:07
Оценка
Ожидал большего ((
1 октября 2021, 12:07 Ответить
Эрик Файзуллин 1 октября 2021, 14:24
Где цену конкретную посмотреть? А то пишут от.....!
1 октября 2021, 14:24 Ответить
Киноафиша.инфо 1 октября 2021, 16:00
в ответ на сообщение Эрик Файзуллин от 1 октября 2021, 14:24
Здравствуйте. Какой кинотеатр вас интересует?
1 октября 2021, 16:00 Ответить
cool.igor-1969 1 октября 2021, 17:52
Оценка
Чем дальше, тем хуже! Первый фильм вполне приемлемый, местами прикольный. Судя по трейлеру, продолжение будет хуже.😕
1 октября 2021, 17:52 Ответить
nadjusik22 1 октября 2021, 20:49
фильм на разок)
1 октября 2021, 20:49 Ответить
Максим Евдокимов 1 октября 2021, 23:56
Оценка
Веном 2 один из лучших, атмосферных и прекрасных фильмов 2021 года, Том Харди и Вуди Харрельсон отыгрывают на все 100% и Режиссура Энди Серкеса как всегда на высоте, и теперь ждем Венома в Человеке пауке нет пути домой моя оценка фильму 10 из 10👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤
1 октября 2021, 23:56 Ответить
Чынгыз Шералиев 2 октября 2021, 11:15
Оценка
Если честно так себе, местами смешно, а сюжет незамысловатый, ничего особенного там нет. Оценка 5-6 из 10 баллов😐😐
2 октября 2021, 11:15 Ответить
Adilkhan Duisebayev 2 октября 2021, 21:12
Оценка
Фильм хороший, сценарий так себе, веном огонь, карнаж так себе, эхо - отсылка на ведьму из пиратов
2 октября 2021, 21:12 Ответить
2 октября 2021, 22:59
Советую, кратко но шикарно
2 октября 2021, 22:59 Ответить
User 3 октября 2021, 00:09
Оценка
фильм отличный
3 октября 2021, 00:09 Ответить
Маргарита Резван 3 октября 2021, 10:49
Здравствуйте. Ещё идёт веном 2? Хотелось бы посмотреть.
3 октября 2021, 10:49 Ответить
aniko-kun 3 октября 2021, 11:19
Оценка
Всем советую посмотреть. Все действия в этом фильме хорошо продуманы, фантастическая история более походит на реальную жизнь, а поединки только добовляют положительных эмоций. Так же есть шутки и весёлые моменты)
3 октября 2021, 11:19 Ответить
kristinkartoziya19 3 октября 2021, 16:08
Оценка
Позрелищней прошлой части , сходить на него в кино стоит 👌
3 октября 2021, 16:08 Ответить
User 3 октября 2021, 17:22
Оценка
Фигня фильм не понравился с каких это пор венома добрым стали делать ? Вообще плохо снято
3 октября 2021, 17:22 Ответить
Фёдор Кротов 3 октября 2021, 18:20
Оценка
Сегодня пойду смотреть я давний фанат и давно ждал его сразу 10
3 октября 2021, 18:20 Ответить
User 4 октября 2021, 01:01
Оценка
Фильм - сказочка. Ну, прям ничего увлекательного. 6 из 10.
4 октября 2021, 01:01 Ответить
Roksi Smit 4 октября 2021, 07:20
2 часть не очень\nКак по мне больше рекламы\n, жаль....
4 октября 2021, 07:20 Ответить
Станислав Ян 4 октября 2021, 13:24
Оценка
Ну очень простой сюжет. Порадовала только сцена после титров.
4 октября 2021, 13:24 Ответить
Ильяс Байрамкулов 4 октября 2021, 14:15
Оценка
Ваще четкий фильм, просто огонь, давно я не видел столь прекрасного в кино, всем рекомендую, кино для всей семьи!
4 октября 2021, 14:15 Ответить
Вадим Богов 4 октября 2021, 16:24
Оценка
Фильм понравился, не хуже первого, возможно даже получше. Есть экшен и юмор который поймут многие
4 октября 2021, 16:24 Ответить
tiesto14-80 5 октября 2021, 00:56
Оценка
Фильм бомба. Советую. После титров ролик обязательно посмотрите
5 октября 2021, 00:56 Ответить
shalaginov.mafia 5 октября 2021, 12:09
Оценка
Сходили только из-за Харди и Таллахасси. В остальном не зацепил.
5 октября 2021, 12:09 Ответить
feia.13 5 октября 2021, 13:42
Оценка
Понравился, но честно по трейру ожидала больше)
5 октября 2021, 13:42 Ответить
consortium5 5 октября 2021, 16:58
Оценка
Не рекомендую. Полный отстой, по сравнению с первой частью.
5 октября 2021, 16:58 Ответить
gleb.filatov.97 6 октября 2021, 06:38
Оценка
Фильм средней руки. Ни хорош, ни плох. Порадовала актерка и графика, а что еще нужно а экшн фильмах.
6 октября 2021, 06:38 Ответить
apryshkin202120 6 октября 2021, 09:09
в среду билеты всегда по 150 были,а тут политика кинотеатра,сама себя на яйца наступила.....
6 октября 2021, 09:09 Ответить
niceplay132 6 октября 2021, 15:00
Оценка
как и многие, ожидал большего
6 октября 2021, 15:00 Ответить
stick.78 7 октября 2021, 09:14
в ответ на сообщение consortium5 от 5 октября 2021, 16:58
Оценка
Согласна
7 октября 2021, 09:14 Ответить
stick.78 7 октября 2021, 09:15
Оценка
Первая часть лучше, юмора меньше , больше болтовни
7 октября 2021, 09:15 Ответить
Влад Морозов 7 октября 2021, 16:06
Оценка
Лучше чем 1 часть,но карнажа даже раскрыть не успели как персонажа.Не хватает экранного времени и очень жаль что сделали возрастной рейтинг pg12.Тут во всю надо ставить pg18,ну или хотя бы pg16
7 октября 2021, 16:06 Ответить
taisiya.nikolaeva.04 7 октября 2021, 23:27
Оценка
Фильм нормальный, мне все понравилось, немного странный и однотипный сюжет, но в целом не плохо
7 октября 2021, 23:27 Ответить
Анна Шенцева 8 октября 2021, 14:21
Оценка
Фильм очень крутой, мне понравился
8 октября 2021, 14:21 Ответить
Григорий Худанов 8 октября 2021, 15:25
Оценка
Нудятина без сюжета.. посмотрел с трудом пиратку и рад что не пошел на него в кино
8 октября 2021, 15:25 Ответить
User 8 октября 2021, 23:00
Оценка
Ожидала большего.
8 октября 2021, 23:00 Ответить
User 9 октября 2021, 00:17
Оценка
Отличный фильм, как 1 часть хорошая так и 2 часть, настроение поднял очень хорошо, посмеялся от души, всем советую посмотреть этот фильм, не понимаю тех кто говорит фильм ужас😑
9 октября 2021, 00:17 Ответить
User 9 октября 2021, 00:18
в ответ на сообщение consortium5 от 5 октября 2021, 16:58
Оценка
фильм отличный, если вам не понравилось, это не значит что другим не понравится)
9 октября 2021, 00:18 Ответить
patyuk8 9 октября 2021, 16:46
Оценка
Первая часть интереснее
9 октября 2021, 16:46 Ответить
dimadrugov302 9 октября 2021, 22:14
Оценка
Оч крутой фильм !! 2 часть просто 🔥🔥🔥 советую всем !!!🔥🔥🔥
9 октября 2021, 22:14 Ответить
Екатерина Ефимова 10 октября 2021, 14:06
Оценка
Мой любимый Эдди, фильм на одном дыхании! Динамичен, интересен, смешной) советую посмотреть!
10 октября 2021, 14:06 Ответить
User 10 октября 2021, 22:23
Оценка
Фильм пушка
10 октября 2021, 22:23 Ответить
nikvaker 13 октября 2021, 15:24
Оценка
На троечку фильм. Первая часть была интереснее
13 октября 2021, 15:24 Ответить
nikvaker 13 октября 2021, 15:25
в ответ на сообщение User от 9 октября 2021, 00:18
Оценка
Ничего отличного в фильме нет
13 октября 2021, 15:25 Ответить
Михаил Роксман 13 октября 2021, 20:36
Оценка
Графика очень сильная.Но первый смотрелся лучше интересней что-ли.Том Харди -красавец!!! Смотрите до конца титров. О просмотре не жалеешь
13 октября 2021, 20:36 Ответить
Юлия Сысоева 13 октября 2021, 21:18
Оценка
Сейчас с мужем сходили на фильм, понравился
13 октября 2021, 21:18 Ответить
Александр Старк 16 октября 2021, 10:17
Оценка
Фильм Веном 2 Посмотрел Было Очень Супер как-будто было в реальности 👍👍👍👍 буду теперь ходить на Фильмы которые мне интересные
16 октября 2021, 10:17 Ответить
Лина Алёхина 16 октября 2021, 14:52
Оценка
Запороли всю идею
16 октября 2021, 14:52 Ответить
vasilijmigunov499 17 октября 2021, 18:35
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 23 сентября 2021, 09:23
Как происходит вход в кинотеатр
17 октября 2021, 18:35 Ответить
praprapra317317 17 октября 2021, 21:17
Оценка
Ждала чего-то большего после первой части, немного разочарованна.
17 октября 2021, 21:17 Ответить
Мария Кузнецова 18 октября 2021, 10:37
Оценка
Фильм оправдал мои ожидания,с интересом смотрела.Интересный сюжет
18 октября 2021, 10:37 Ответить
User 18 октября 2021, 10:49
Оценка
ФИЛЬМ БОМБА!!!
18 октября 2021, 10:49 Ответить
Эльдар Меметов 20 октября 2021, 21:45
Оценка
Топчик
20 октября 2021, 21:45 Ответить
shikhaliyev.emin 23 октября 2021, 13:51
Оценка
Классный, юморной фильм 👍😁 Ужастик, но в то же время и юморной!!! Советую всем! 5+
23 октября 2021, 13:51 Ответить
vl573 23 октября 2021, 22:54
Оценка
Великолепно !!!
23 октября 2021, 22:54 Ответить
User 25 октября 2021, 15:41
Оценка
Хорошо, есть над чем посмеяться, но первая часть интереснее.
25 октября 2021, 15:41 Ответить
mops Alenya 25 октября 2021, 19:07
Оценка
Мне как то больше зашел, чем первый! Хотя от первого тут очень много. Может поэтому так неплохо и смотриться.
25 октября 2021, 19:07 Ответить
Ловец снов 26 октября 2021, 18:58
Оценка
Ну, Том Харди как хорошо смотрелся в роли Венома, так и смотрится. Если нравится этот актер, то смело идите. Как и если просто любите супергеройскую тематику.
26 октября 2021, 18:58 Ответить
User 27 октября 2021, 20:54
Оценка
Классный фильм всем рекомендую!
27 октября 2021, 20:54 Ответить
Андрей 13 ноября 2021, 23:07
Оценка
первый фильм интереснее!
персонаж, как был мерзкий, так им и остался ;((
актеры классные, а темнокожая героиня, по-моему, один-в-один, колдунья из Пиратов Карибского ;)))
5 баллов из 10ти!
13 ноября 2021, 23:07 Ответить
User 25 ноября 2021, 07:14
Оценка
самый лушчий фильм. ждем 3 часть
25 ноября 2021, 07:14 Ответить
Мухаммед Салиев 3 декабря 2021, 15:31
Эсть билет Веном 2
3 декабря 2021, 15:31 Ответить
User 4 декабря 2021, 08:38
Оценка
Иделальный фильм
4 декабря 2021, 08:38 Ответить
Gorno Jovana 7 августа 2022, 02:16
Оценка
Фильм хороший но много не раскрытых моментов и слабо раскрыт главный злодей .\nМного нелепых моментов , а так всё хорошо и в плане фильма для продолжения сюжета в полное хороший фильм , но люди которые читают оригенальные источники будут цепляца к мелочам .
7 августа 2022, 02:16 Ответить
Weteran Mc 1 декабря 2024, 23:53
Оценка
"Веном 2" - вторая часть фантастической супергеройской франшизы 2021 года от студии #Marvel, повествующей о журналисте Эдди Броке и вселившегося в него пришельца-симбиота Венома.
Эдди и Веном, пытаясь ужиться вместе в одном теле, не могут определиться, кто из них главный. Постоянно друг с другом выясняют отношения, что зачастую заканчивается разного рода ущербом, особенно для Эдди.
Серийный убийца Клетус Кэседи, ожидающий смертную казнь, вызывает в тюрьму Эдди и сообщает ему важную эксклюзивную информацию. Что помогает реанимировать Эдди Брока в качестве действующего журналиста.
А во время казни в маньяка Кэседи вселяется другой симбиот, что помогает Клетусу сбежать и начать воплощать свой план мести, оставляя на своём пути расправы оторванные головы и море крови. И теперь Клетус Кэседи идёт Эдди.

Несмотря на небольшой, стандартный хронометраж в 90 минут, фильм получился насыщенным. Если же первая половина была отведена для выяснения отношений между Эдди и Веномом. Что начинало попахивать нудятиной, а под конец и вообще раздражало. То во второй половине фильма был шикарный бодрый экшен с хорошей графикой и качественными спецэффектами.
Объединив всё вышеизложенное, можно сказать, что фильм всё же удался и заслуживает весьма не малой оценки.

Поэтому от меня сегодня: 9 из 10. 👍
1 декабря 2024, 23:53 Ответить
