«Лютер: Павшее солнце»: Рецензия Киноафиши

Старший инспектор Джон Лютер родился в голове Нила Кросса, сценариста и писателя из Англии — страны, и без того щедро одаренной яркими, запоминающимися детективами, — и выделялся даже на их пестром фоне благодаря харизме сыгравшего его в сериале Идриса Эльбы, своему взрывному характеру, непривередливости в выборе средств расследования и постоянному нахождению в серой зоне закона, в которой, полагаясь на интуицию, он безошибочно вычислял убийцу. Кросс сообщил черты угрюмости не только Лютеру с его строгой, протестантской фамилией, но и второму главному действующему герою его историй — неизменно печальному Лондону, чьи подернутые пылью городские легенды он пересказывал из сезона в сезон с удивительным успехом — каждый новый сезон, включая вышедший в 2019-м пятый, собирал все больше зрителей.

Впрочем, точка в истории Лютера, лишившегося и жены Зоуи, и старого друга Иэна Рида (предавшего его), и молодого ученика Джастина Рипли, и даже главной противницы, ставшей чуть ли не самым близким ему человеком (речь, конечно, об Элис Морган в исполнении Рут Уилсон), поставлена как будто бы не была. Если это вообще возможно в условиях жанра циклического детектива, каждый сезон которого посвящен одному расследованию, в частности и сериала вообще.

«Павшее солнце» — неожиданный в этом отношении поворот в истории Лютера, ведь фильмы, в отличие от сериалов, требуют более внятной, смысловой концовки. Ударения в финале. Но Кросс, несмотря на это, вновь от нее отказался — так что новый «Лютер», несмотря на новую форму, содержательно и структурно все тот же сериал. Даже по хронометражу он вполне сопоставим с двухсерийным четвертым сезоном.

Лютер: Павшее солнце

В фильме Кросс запрягает бедолагу Лютера в старую повозку — в Лондоне объявился новый серийный убийца, хитроумный, расчетливый, любящий игры и желающий показать себя Дэвид Робби, выпукло сыгранный Энди Серкисом. Взламывая «электронные расширения человека», он следит за ними, раскрывает их тайны и, угрожая публикацией, заставляет многочисленных жертв добровольно следовать в ловушку. В общем, у Робби — стандартный атрибутивный набор психопата, состоящий из садизма, нарциссизма, социопатии и склонности к излишней театральности.

Лютер: Павшее солнце

Он далеко не так интересен, как та же Элис Морган или злодеи из прошлых сезонов, о чем Лютер говорит почти прямо в одной из сцен. Старший инспектор не пытается понять, как Робби дошел до жизни такой и что разбудило в нем зло. Большую часть фильма Лютер занят тем, что прячется от полиции после побега из тюрьмы, куда его упрятал влиятельный Робби, немного напоминающий Чарльза Огастеса Магнуссена, «Наполеона Шантажа», злодея из 3-го сезона «Шерлока». Впрочем, с Лютером нечто подобное случалось и прежде, после обвинений в убийстве его жены Зоуи.

Лютер: Павшее солнце

В «Павшем солнце» вообще мало открытий. Кросс и режиссер Джейми Пейн, работавший и над пятым сезоном, сообщили действию привычную высокую динамику и совсем не оставили героям возможностей для таких драматургических очевидностей, как изменения или метаморфозы, что вполне привычно для сериалов — особенно второй половины нулевых и начала десятых, — но не к лицу фильмам.

Лютер: Павшее солнце

«Павшее солнце» с клиффхэнгером в конце, намекающим на новый поворот в судьбе Лютера, и вовсе выглядит как праздничный спецвыпуск-филлер, хотя какое нам, поклонникам детектива печального образа, до этого дело? Главное, что он снова сел за руль своего старенького «Вольво», надел серое шерстяное пальто и повязал красный галстук на решительно неподходящую по цвету рубашку, задумчиво напевая в финальных титрах строки из песни Massive Attack — Paradise Circus, которые прежде предваряли каждый эпизод.