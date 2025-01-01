Леонид Юзефович — русский историк, писатель и сценарист, в 1981 году написал свою вторую повесть, которая называется «Ситуация на Балканах». Эта история легла в основу постсоветского художественного фильма. Знаменитые советские актеры удачно реализовали антураж и атмосферу Санкт-Петербурга XIX века, в которых происходят события. Немного театральное действие, тем не менее, позволило четко донести сердце истории и выстроить сюжет так, чтобы он смотрелся живо и интересно. 1881 год, Санкт-Петербург. Агент полиции Путилин расследует убийство графа Аренсберга, австрийского посла в столице царской России. Убийство военного атташе может нести весьма неблагоприятные последствия для страны, поэтому дело носит характер чрезвычайной важности. Граф Шувалов постоянно недоволен действиями Путилина. Распутывать обстоятельства предстоит под давлением многих обстоятельств.