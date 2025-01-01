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Постер фильма Сыщик Петербургской полиции
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Киноафиша Фильмы Сыщик Петербургской полиции

Сыщик Петербургской полиции

Syshchik Peterburgskoy politsii 18+
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О фильме

Леонид Юзефович — русский историк, писатель и сценарист, в 1981 году написал свою вторую повесть, которая называется «Ситуация на Балканах». Эта история легла в основу постсоветского художественного фильма. Знаменитые советские актеры удачно реализовали антураж и атмосферу Санкт-Петербурга XIX века, в которых происходят события. Немного театральное действие, тем не менее, позволило четко донести сердце истории и выстроить сюжет так, чтобы он смотрелся живо и интересно. 1881 год, Санкт-Петербург. Агент полиции Путилин расследует убийство графа Аренсберга, австрийского посла в столице царской России. Убийство военного атташе может нести весьма неблагоприятные последствия для страны, поэтому дело носит характер чрезвычайной важности. Граф Шувалов постоянно недоволен действиями Путилина. Распутывать обстоятельства предстоит под давлением многих обстоятельств.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1991
Производство Sverdlovsk Film Studio, Evraziya
Другие названия
Syshchik Peterburgskoy politsii, Сыщик Петербургской полиции, Investigator of the Sankt Petersburg Police
Режиссер
Виктор Кобзев
В ролях
Сергей Пиоро
Сергей Пиоро
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Петр Щербаков
Петр Щербаков
Альберт Филозов
Альберт Филозов
Юлиан Макаров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Сыщик Петербургской полиции

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