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Постер фильма Фантазеры из Деревни Угоры
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Киноафиша Фильмы Фантазеры из Деревни Угоры

Фантазеры из Деревни Угоры

Fantazyory iz derevni Ugory 18+
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О фильме

Жили-были в деревне Угоры озорной мальчик Антошка, его мудрый дедушка и два веселых гуся. Ездили наши герои по городам и весям в поисках всевозможных волшебных изобретений. Однажды попались они на глаза Бабе-Яге, которая покинула свою лесную избушку и отправилась на поиски новых жертв. Услышала старая колдунья, что герои нашли ЭФУ – электронное фантазийное устройство, которое способно перемещать своего владельца по самым разным сказочным мирам. Замыслила Баба-Яга завладеть гаджетом, а для этого позвала своего старого приятеля Кощея Бессмертного… Удастся ли злодеям осуществить свои коварные планы или добро победит?

  • Режиссером, сценаристом и художником-постановщиком мультфильма выступил Леонид Носырев. Среди других его работ – «Вершки и корешки» (1974), «Морожены песни» (1977), «Смех и горе у Бела моря» (1988). 
  • В «Фантазерах» появляется целый ряд персонажей из предыдущих мультфильмов Леонида Носырева. Главный из них, конечно же, рыжий Антошка, которого зрители могли видеть ранее в анимационных фильмах «Антошка» (1969), «Два веселых гуся» (1970), «Рыжий, рыжий, конопатый» (1971). 
  • Владимир Ферапонтов (первая голова Змея Горыныча) и Юрий Волынцев (вторая голова) также озвучивали мультфильмы «Два билета в Индию» (1985) и «Приключения пингвиненка Лоло. Фильм третий» (1987). Также Ферапонтов и Всеволод Ларионов (третья голова Горыныча) работали над озвучанием анимационного фильма «Ванюша и великан» (1993). 
  • Деда Антошки озвучил Евгений Леонов. Это его последняя работа в мультипликации.

Лучшие мультфильмы из коллекции старейшей анимационной студии мира – Союзмультфильма. Многие из этих мультфильмов вошли в «золотой фонд» мировой анимационной классики и получили немало международных фестивальных призов и наград. 

Страна СССР
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 1994
Производство Союзмультфильм
Другие названия
Fantazyory iz derevni Ugory, Dreamers from the Village Ugory, Фантазеры из деревни Угоры
Режиссер
Леонид Носырев
В ролях
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров
Юрий Волынцев
Кира Смирнова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
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Фантазеры из Деревни Угоры

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