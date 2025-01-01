Жили-были в деревне Угоры озорной мальчик Антошка, его мудрый дедушка и два веселых гуся. Ездили наши герои по городам и весям в поисках всевозможных волшебных изобретений. Однажды попались они на глаза Бабе-Яге, которая покинула свою лесную избушку и отправилась на поиски новых жертв. Услышала старая колдунья, что герои нашли ЭФУ – электронное фантазийное устройство, которое способно перемещать своего владельца по самым разным сказочным мирам. Замыслила Баба-Яга завладеть гаджетом, а для этого позвала своего старого приятеля Кощея Бессмертного… Удастся ли злодеям осуществить свои коварные планы или добро победит?
Лучшие мультфильмы из коллекции старейшей анимационной студии мира – Союзмультфильма. Многие из этих мультфильмов вошли в «золотой фонд» мировой анимационной классики и получили немало международных фестивальных призов и наград.