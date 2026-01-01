Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Кровь за кровь
Кровь за кровь

Кровь за кровь

Krov za krov 18+
О фильме

Сюжет фильма основан на реальном уголовном деле, когда несколько лет назад шайка преступников убивала видных военачальников с целью кражи их боевых наград. Совершено убийство отставного генерала, а его квартира ограблена. Майор милиции Таганцев выходит на наводчиков бандитов. Но вору-рецидивисту по кличке Валек удается переиграть сыщика. Группе Таганцева придется основательно потрудиться, чтобы поймать рецидивиста в городе у моря Ялте...

Страна СССР
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 1 февраля 1991
Дата выхода
1 февраля 1992 СССР
Производство KhTPO - Odessa
Другие названия
Krov za krov, Кровь за кровь, Blood for Blood
Режиссер
Юрий Колчеев
В ролях
Ирина Алферова
Ирина Алферова
Вера Альховская
Александр Фатюшин
Александр Фатюшин
Борис Галкин
Борис Галкин
Михаил Глузский
Михаил Глузский
Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
