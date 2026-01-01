Отзывы о фильме
Сюжет фильма основан на реальном уголовном деле, когда несколько лет назад шайка преступников убивала видных военачальников с целью кражи их боевых наград. Совершено убийство отставного генерала, а его квартира ограблена. Майор милиции Таганцев выходит на наводчиков бандитов. Но вору-рецидивисту по кличке Валек удается переиграть сыщика. Группе Таганцева придется основательно потрудиться, чтобы поймать рецидивиста в городе у моря Ялте...
|1 февраля 1992
|СССР