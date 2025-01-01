Действие мультфильма начинается во время рождественской ярмарки. Озорник Петрушка, как всегда, веселит народ и метко высмеивает одного генерала. Убегая от разгневанного военного, Петрушка становится свидетелем необычной сцены: с обычными санями сталкивается богатая карета, и из нее выпадает подарочная коробка. Крышка коробки открывается, и оттуда появляется красивая Кукла. Они с Петрушкой влюбляются друг в друга, но вот хозяева кареты, очевидно, заметив пропажу, возвращаются и забирают Куклу с собой. Чтобы найти возлюбленную, герой отправляется в далекое путешествие...
Зимняя фантазия о любви ярмарочного Петрушки к прекрасной Кукле, по мотивам балета И. Стравинского «Петрушка».