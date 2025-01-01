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Постер мультфильма Рождественская фантазия
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Киноафиша Фильмы Рождественская фантазия

Рождественская фантазия

Rozhdestvenskaya fantaziya 18+
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О фильме

Действие мультфильма начинается во время рождественской ярмарки. Озорник Петрушка, как всегда, веселит народ и метко высмеивает одного генерала. Убегая от разгневанного военного, Петрушка становится свидетелем необычной сцены: с обычными санями сталкивается богатая карета, и из нее выпадает подарочная коробка. Крышка коробки открывается, и оттуда появляется красивая Кукла. Они с Петрушкой влюбляются друг в друга, но вот хозяева кареты, очевидно, заметив пропажу, возвращаются и забирают Куклу с собой. Чтобы найти возлюбленную, герой отправляется в далекое путешествие...

  • Мультфильм был создан по мотивам балета «Петрушка» Игоря Стравинского. В кадре можно услышать музыку из балета в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Владимира Федосеева. 
  • Режиссером, художником-постановщиком и аниматором выступила Людмила Кошкина. Помимо «Рождественской истории», из-под ее режиссерского пера вышли мультфильмы «И я бы мог…» (1983), «Недоразумение» (1986), «Случай с бегемотом» (1988). 
  • В 2000 году вышел мультипликационный альманах «Чего на свете нету», среди героев которого можно увидеть и Петрушку из «Рождественской истории». 
  • Людмила Кошкина и автор сценария Роза Хуснутдинова также работали вместе над созданием мультфильма «Состязание» 1986 года.

Зимняя фантазия о любви ярмарочного Петрушки к прекрасной Кукле, по мотивам балета И. Стравинского «Петрушка».

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 1 января 1993
Другие названия
Rozhdestvenskaya fantaziya, Рождественская фантазия
Режиссер
Людмила Кошкина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.1
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
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Рождественская фантазия

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