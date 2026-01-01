Мультипликационных альманах «Джованни, Чиполлино и Золотое перышко», состоящий из трех сказок, был создан отечественными аниматорами в далеком 1992 году, а сегодня его можно смотреть онлайн всей семьей. Все три истории нарисованы по мотивам сказок одного из самых известных детских писателей мира – Джанни Родари. Первая сказка, «Рассеянный Джованни», рассказывает об одном кукольном мальчишке, который то и дело что-то терял: то ботинок, то левое ухо, то ногу… Закончилось все тем, что Джованни потерялся полностью. К счастью, добрые горожане принесли маме мальчика все его части, и она снова собрала его. «Золотое перышко» – история об одной капризной девочке, которая выросла в стенах дворца, под строгим присмотром отца и придворных дам. Встреча с нищенкой в корне меняет взгляды избалованной принцессы. «Чиполлино» – любимая многими поколениями сказка о добром честном мальчике-луковке и его верных друзьях, противостоящих жестокому принцу Лимону и горделивому синьору Помидору.