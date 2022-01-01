«Сумерки» стали феноменом – пусть и не могут похвастаться титулом самой кассовой франшизы, но, как «Гарри Поттер», спустя много лет по-прежнему привлекают новых зрителей, не теряют фанбазу и «заражают» приподнятым настроением под энергичный хит Supermassive Black Hole из той самой сцены игры в бейсбол.

В каком порядке смотреть все части «Сумерек»?

Фильмы франшизы «Сумерки» повторяют книжный цикл Стефани Майерс, разве что насчитывают на одну часть больше: книг у писательницы – четыре, а снятых по ним фильмов – пять, поскольку финал поделили на две части.

Начинаем просмотр с «Сумерек» (2008) – фильм знакомит нас с главными героями Беллой Свон и вампиром Эдвардом Калленом, между которыми завязываются романтические отношения. Однако роман с вампиром, как выясняется, чреват неприятностями – за Беллой начинает охотиться группа враждебных вампиров, и семейству Калленов предстоит защитить возлюбленную Эдварда.

Интересный факт: Стефани Майер мечтала, что главные роли сыграют совсем другие актеры – Генри Кавилл должен был стать Эдвардом, Чарли Ханнэм – его отцом, Карлайлом, Беллу сыграла бы Эмили Браунинг, а Киллиан Мерфи – вампира-злодея Джеймса.

Вторая часть серии – «Сумерки. Сага. Новолуние», вышедшая спустя год, в 2009. После событий «Сумерек» Каллены вынуждены покинуть Форкс, и Белла, сначала тосковавшая по Эдварду, постепенно заводит дружбу с Джейкобом (Тейлор Лотнер). Вот только дружба оказывается необычной: Джейкоб – оборотень, и его стая защищает Беллу от уже знакомой зрителям вампирши Виктории. Эдвард и Белла воссоединяются, и Эдвард соглашается превратить Беллу в вампира – но только в том случае, если она выйдет за него замуж.

Интересный факт: Никки Рид в «Новолунии» носила парик, поскольку её волосы выпали из-за жёсткого процесса окрашивания для «Сумерек», занявшего 36 часов. От природы Никки – шатенка, и её волосы не выдержали столь экстремального «превращения» в блондинку.

Третий фильм серии – «Сумерки. Сага. Затмение», премьера которого состоялась в 2010 году. Вампирша Виктория собирает целую армию новообращенных вампиров, чтобы раз и навсегда покончить с Беллой и Калленами. Извечные враги, оборотни и вампиры, представителями которых являются Джейкоб и Эдвард, вынуждены объединиться для защиты Беллы. Влюбленный в Беллу Джейкоб пытается убедить её оставить Эдварда – но вместо этого Белла принимает предложение руки и сердца.

Интересный факт: студия рассматривала на позицию режиссера Дрю Бэрримор, однако в итоге режиссерское кресло занял Дэвид Слэйд.

Четвертая часть вампирской саги фактически представляет собой первую половину разделенного на две части финала и носит соответствующее название: «Сумерки. Сага. Рассвет – часть 1» (2011). В этой части всё, казалось бы, начинается замечательно: Белла и Эдвард поженились, счастливо проводят медовый месяц, полностью поглощенные друг другом, и выясняют, что у них будет ребенок. Однако радостная новость превращается в трагедию: ребенок, полу-вампир, полу-человек, становится слишком тяжелым испытанием для Беллы – вынашивая его, она может умереть.

Интересный факт: одна из постельных сцен в фильме была настолько откровенной, что изначально первая часть «Рассвета» получила «взрослый» рейтинг R!

Пятая и последняя часть франшизы, «Сумерки. Сага. Рассвет – часть 2», вышла в 2012 году и ознаменовалась самой масштабной сценой драки за всю серию – и самым неожиданным сюжетным поворотом. В центре сюжета – Ренесме, дочь Беллы и Эдварда, приковавшая к себе внимание Вольтури. Могущественный клан стремится уничтожить Ренесме, и для защиты девочки Эдвард и Белла собирают сторонников из других вампирских кланов, чтобы столкнуться с Вольтури на поле боя.