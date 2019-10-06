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Постер к сериалу Бэтвумен
Постер к сериалу Бэтвумен
Постер к сериалу Бэтвумен
Постер к сериалу Бэтвумен
Постер к сериалу Бэтвумен
Постер к сериалу Бэтвумен
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 3.3
Оцените
6 постеров
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 3.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Бэтвумен
Бэтвумен (2019 - 2022) Batwoman 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал The CW
Продолжительность 51 час 0 минут
О чем сериал

«Бэтвумен» — многосерийное супергеройское шоу телеканала The CW. В основу сюжета легла одноименная линейка комиксов издательства DC. Главная героиня — девушка по имени Кэйт Кейн, которая была уволена из армии за сексуальную связь с другим солдатом. Спустя годы девушка возвращается в родной город Готэм и мечтает вступить в экспериментальный отряд по борьбе с преступностью, но получает отказ. Пытаясь разобраться с собственным прошлым, Кэйт узнает тайну родственника Брюса Уэйна, пропавшего несколько лет назад, и начинает самостоятельно вершить правосудие, заняв его место в костюме.

Бэтвумен - трейлер второго сезона
Бэтвумен
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Руби Роуз
Руби Роуз Kate Kane / Batwoman
Дюгрей Скотт
Дюгрей Скотт Jacob Kane
ЛаМоника Гарретт
ЛаМоника Гарретт The Anti-Monitor
ЛаМоника Гарретт
ЛаМоника Гарретт Mar Novu / The Monitor
Рэйчел Скарстен
Рэйчел Скарстен Alice
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бэтвумен - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 20 эпизодов
 
Бэтвумен - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 18 эпизодов
 
Бэтвумен - Season 3 Season 3
2021, 13 эпизодов
 
Новости о сериале
Канал The CW закрывает супергеройские сериалы DC «Бэтвумен» и «Легенды завтрашнего дня»
Канал The CW закрывает супергеройские сериалы DC «Бэтвумен» и «Легенды завтрашнего дня»
В тизере третьего сезона «Бэтвумен» показали Ядовитого Плюща
В тизере третьего сезона «Бэтвумен» показали Ядовитого Плюща
Сценаристы «Бэтвумен» разрабатывают для канала CW сериал «Рыцари Готэма»
Сценаристы «Бэтвумен» разрабатывают для канала CW сериал «Рыцари Готэма»
Слушать саундтрек сериала Бэтвумен
Кадры из сериала
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