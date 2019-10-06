«Бэтвумен» — многосерийное супергеройское шоу телеканала The CW. В основу сюжета легла одноименная линейка комиксов издательства DC. Главная героиня — девушка по имени Кэйт Кейн, которая была уволена из армии за сексуальную связь с другим солдатом. Спустя годы девушка возвращается в родной город Готэм и мечтает вступить в экспериментальный отряд по борьбе с преступностью, но получает отказ. Пытаясь разобраться с собственным прошлым, Кэйт узнает тайну родственника Брюса Уэйна, пропавшего несколько лет назад, и начинает самостоятельно вершить правосудие, заняв его место в костюме.