Джаред Падалеки — американский актер, родился 19 июля 1982 года в Сан-Антонио (Техас, США). Отец Джареда был налоговым бухгалтером, а мать учительницей. У Джареда весьма необычные корни: польские со стороны отца, а со стороны матери - немецкие, английские, шотландские и французские. Актерское мастерство Джаред начал осваивать уже в возрасте 12 лет, и это увлечение вытеснило все остальные, такие как бейсбол и баскетбол. В 1999 году Падалеки одержал победу в конкурсе «Claim To Fame», благодаря чему он был удостоен чести вручать премию на церемонии Teen Choice Award, где и произошла встреча с его агентом. В 2000-м году Джаред переехал в Лос-Анджелес, чтобы развиваться как актер.

Роли Джареда Падалеки

В начале своей карьеры Джаред сыграл несколько второплановых ролей. В 2009 году он снялся в фильме «Пятница 13-е» Майкла Бэя, получив там главную роль. Первой масштабной ролью Падалеки считается роль Дина Форестера в сериале «Девочки Гилмор». После выхода сериала актеру стало поступать гораздо больше предложений. После «Девочек» Падалеки сыграл в картине «Безмолвный свидетель» и исполнил эпизодическую роль в известном телесериале «Скорая помощь». После выхода этих проектов Джаред снялся в таких фильмах как «Оптом дешевле» и фильмах ужасов: «Дом восковых фигур», «Полет феникса» и «Волк-одиночка».

Джаред Падалеки — Сэм Винчестер

Настоящий прорыв в карьере Джареда произошел в 2005-м году, когда актер прошел кастинг в телесериал «Сверхъестественное» и получил одну из главных ролей. В данном проекте Падалеки тесно сотрудничает с такими актерами как Дженсен Эклс и Миша Коллинз.

Практически сразу после выхода нескольких эпизодов сериала на Джареда Падалеки обрушилась слава. Он приобрел миллионы фанатов по всему миру и стал обладателем престижных наград. На данный момент Падалеки продолжает принимать участие в «Сверхъестественном», было показано уже 12 сезонов и планируется продолжение.

Личная жизнь Джареда Падалеки

27 февраля 2010 года Джаред Падалеки женился на киноактрисе Женевьев Кортезе (теперь — Падалеки). Со своей будущей женой актер познакомился на съемочной площадке «Сверхъестественного», где она сыграла роль демона Руби. Семья актеров живет в Ванкувере (Канада) и воспитывает двух сыновей — Томаса Колтона и Остина Шеппарда.