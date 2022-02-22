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Джаред Падалеки

Jared Padalecki
Джаред Падалеки
Джаред Падалеки Jared Padalecki
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Дата рождения
19 июля 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Дженсен Эклс
Дженсен Эклс
коллеги по сериалу "Сверхъестественное" Миша Коллинз
Миша Коллинз
коллеги по сериалу "Сверхъестественное"
Биография Джареда Падалеки

Джаред Падалеки — американский актер, родился 19 июля 1982 года в Сан-Антонио (Техас, США). Отец Джареда был налоговым бухгалтером, а мать учительницей. У Джареда весьма необычные корни: польские со стороны отца, а со стороны матери -  немецкие, английские, шотландские и французские. Актерское мастерство Джаред начал осваивать уже в возрасте 12 лет, и это увлечение вытеснило все остальные, такие как бейсбол и баскетбол.  В 1999 году Падалеки одержал победу в конкурсе «Claim To Fame», благодаря чему он был удостоен чести вручать премию на церемонии Teen Choice Award, где и произошла встреча с его агентом. В 2000-м году Джаред переехал в Лос-Анджелес, чтобы развиваться как актер.

Роли Джареда Падалеки

В начале своей карьеры Джаред сыграл несколько второплановых ролей. В 2009 году он снялся в фильме «Пятница 13-е» Майкла Бэя, получив там главную роль. Первой масштабной ролью Падалеки считается роль Дина Форестера в сериале «Девочки Гилмор». После выхода сериала актеру стало поступать гораздо больше предложений. После «Девочек» Падалеки сыграл в картине «Безмолвный свидетель» и исполнил эпизодическую роль в известном телесериале «Скорая помощь». После выхода этих проектов Джаред снялся  в таких фильмах как «Оптом дешевле» и фильмах ужасов: «Дом восковых фигур», «Полет феникса» и «Волк-одиночка».

Джаред Падалеки — Сэм Винчестер

Настоящий прорыв в карьере Джареда произошел в 2005-м году, когда актер прошел кастинг в телесериал «Сверхъестественное» и получил одну из главных ролей. В данном проекте Падалеки тесно сотрудничает с такими актерами как Дженсен Эклс и Миша Коллинз.

Практически сразу после выхода нескольких эпизодов сериала на Джареда Падалеки обрушилась слава. Он приобрел миллионы фанатов по всему миру и стал обладателем престижных наград. На данный момент Падалеки продолжает принимать участие в «Сверхъестественном», было показано уже 12 сезонов и планируется продолжение.

Личная жизнь Джареда Падалеки

27 февраля 2010 года Джаред Падалеки женился на киноактрисе Женевьев Кортезе (теперь — Падалеки). Со своей будущей женой актер познакомился на съемочной площадке «Сверхъестественного», где она сыграла роль демона Руби. Семья актеров живет в Ванкувере (Канада) и воспитывает двух сыновей — Томаса Колтона и Остина Шеппарда.

Интересные факты о Джареде Падалеки

- Джаред Падалеки и звезда «Стрелы» Стивен Амелл вместе выпустили вино Venatore

- У Падалеки есть старший брат Джефф и младшая сестра Меган

- У него непереносимость лактозы, но он обожает мороженое

Фильмография Джареда Падалеки
Пятница, 13-е
Пятница, 13-е
ужасы 2009, США
7.0
Рождественский коттедж
Рождественский коттедж
биография, драма 2008, США
6.0
Волк _одиночка
Волк _одиночка
мистика, драма, ужасы 2005, США
5.0
Дом восковых фигур
Дом восковых фигур
ужасы, триллер 2005, Австралия / США
7.0
Мгновения Нью-Йорка
Мгновения Нью-Йорка
комедия, боевик, приключения, семейный 2004, США
7.0
Полет Феникса
Полет Феникса
приключения, боевик 2004, США
6.0
Оптом дешевле
Оптом дешевле
драма, комедия 2003, США
7.0
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Фотографии Джареда Падалеки Все фотографии
Джаред Падалеки Джаред Падалеки Джаред Падалеки Джаред Падалеки
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У Джареда Падалеки новая напарница: Эшли Рейс получила ведущую роль в сериале «Уокер» Встреча с ее героиней состоится совсем скоро. 
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22 февраля 2022 12:10
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4 февраля 2022 10:45
Канал CW и Джаред Падалеки готовят многосерийный приквел «Уокера» Действие нового шоу развернется в конце XIX века.
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Дженсен Эклс
Дженсен Эклс Jensen Ackles
коллеги по сериалу "Сверхъестественное" Миша Коллинз
Миша Коллинз Misha Collins
коллеги по сериалу "Сверхъестественное"
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