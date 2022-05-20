Дженсен Эклс родился 1 марта 1978 года в городе Даллас, штат Техас, США, в семье Донны Джоан Шеффер и актера Алана Роджера Эклса. У Дженсена, его старшего брата Джошуа и младшей сестры Маккензи есть английские, шотландские и ирландские корни. После того как он окончил школу, Эклс собирался стать физиотерапевтом, но передумал и уехал в Лос-Анджелес, чтобы стать актером. Карьера Дженсена началась еще в раннем детстве – он снимался в рекламе.

Фильмы и сериалы с Дженсеном Эклсом

Свои первые роли Дженсен сыграл в 1996 году в сериалах «Мистер Роудс», «Сибилл» и «Школа в Ласковой долине», но все эти роли были эпизодическими. В 1997 году он сыграл в популярном американском сериале «Дни нашей жизни», где снимался до 2000 года. После этого Эклс провобовался на роль Кларка Кента в сериале «Тайны Смолвиля», однако роль досталась Тому Уэллингу. Дженсен все-таки появился в сериале, однако лишь в четвертом сезоне и сыграл Джейсона Тига, бойфренда Ланы (Кристин Кройк).

В 2001 году Дженсен Эклс сыграл психопата и серийного убийцу Бена в сериале Джеймса Кэмерона «Темный ангел». В сериале также снялась Джессика Альба, роль брата которой и сыграл Дженсен. В 2003 Эклс снялся в 12 эпизодах сериала «Бухта Доусона», который принес славу Кэти Холмс и Джеймсу Ван Дер Бику.

Дженсена Эклса можно также увидеть в нескольких полнометражных фильмах: «Пожиратель душ», «Десятидюймовый герой» и «Мой кровавый Валентин». Но наибольшую славу актеру принесла роль в сериале «Сверхъестественное».

Дженсен Эклс – Сверхъестественное

В 2005 году Дженсен начал сниматься в сериале «Сверхъестественное» в роли Дина Винчестера. В паре с Джаредом Падалеки, который играет его брата Сэма, они борются с нечистью и путешествуют по США в поисках демонов и призраков. Сериал стал настолько популярным, что получил несколько наград и был продлен более чем на 10 сезонов. На основе сериала были также написаны книги, а рейтинги уверенно держаться на уровне двух миллионов зрителей ежегодно. В «Сверхъестественном» также снимается Миша Коллинз, который изначально должен был стать эпизодическим персонажем, но в итоге был включен в основной состав в роли ангела Кастиэля.

Дженсен также попробовал себя в роли режиссера – в 2010 году он снял 4 эпизод 6 сезона «Сверхъестественного». Затем ему доверили несколько эпизодов и в других сезонах.

Личная жизнь Дженсена Эклса

В 1998 году Дженсен недолгое время встречался с Джессикой Симпсон. С 2003 по 2005 он был в отношениях с актрисой Джоанной Крупой, а после разрыва с ней встретил свою будущую жену.

Дженсен Эклс и Дэннил Харрис

В 2006 году Дженсен познакомился с гимнасткой, актрисой и моделью Дэннил Харрис. Спустя три года они поженились, а Дэннил взяла фамилию мужа. 30 мая 2013 у них родилась дочь Джастис Джей, а в 2016 году пара объявила о том, что они ждут близнецов.