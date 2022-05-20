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Дженсен Эклс

Jensen Ackles
Дженсен Эклс
Дженсен Эклс Jensen Ackles
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Дата рождения
1 марта 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер
Личные связи
Джессика Симпсон
Джессика Симпсон
были в отношениях в 1998 г Джаред Падалеки
Джаред Падалеки
коллеги по сериалу "Сверхъестественное" Миша Коллинз
Миша Коллинз
коллеги по сериалу "Сверхъестественное"
Биография Дженсена Эклса

Дженсен Эклс родился 1 марта 1978 года в городе Даллас, штат Техас, США, в семье Донны Джоан Шеффер и актера Алана Роджера Эклса. У Дженсена, его старшего брата Джошуа и младшей сестры Маккензи есть английские, шотландские и ирландские корни. После того как он окончил школу, Эклс собирался стать физиотерапевтом, но передумал и уехал в Лос-Анджелес, чтобы стать актером. Карьера Дженсена началась еще в раннем детстве – он снимался в рекламе.

Фильмы и сериалы с Дженсеном Эклсом

Свои первые роли Дженсен сыграл в 1996 году в сериалах «Мистер Роудс», «Сибилл» и «Школа в Ласковой долине», но все эти роли были эпизодическими. В 1997 году он сыграл в популярном американском сериале «Дни нашей жизни», где снимался до 2000 года. После этого Эклс провобовался на роль Кларка Кента в сериале «Тайны Смолвиля», однако роль досталась Тому Уэллингу. Дженсен все-таки появился в сериале, однако лишь в четвертом сезоне и сыграл Джейсона Тига, бойфренда Ланы (Кристин Кройк).

В 2001 году Дженсен Эклс сыграл психопата и серийного убийцу Бена в сериале Джеймса Кэмерона «Темный ангел». В сериале также снялась Джессика Альба, роль брата которой и сыграл Дженсен. В 2003 Эклс снялся в 12 эпизодах сериала «Бухта Доусона», который принес славу Кэти Холмс и Джеймсу Ван Дер Бику.

Дженсена Эклса можно также увидеть в нескольких полнометражных фильмах: «Пожиратель душ», «Десятидюймовый герой» и «Мой кровавый Валентин». Но наибольшую славу актеру принесла роль в сериале «Сверхъестественное».

Дженсен Эклс – Сверхъестественное

В 2005 году Дженсен начал сниматься в сериале «Сверхъестественное» в роли Дина Винчестера. В паре с Джаредом Падалеки, который играет его брата Сэма, они борются с нечистью и путешествуют по США в поисках демонов и призраков. Сериал стал настолько популярным, что получил несколько наград и был продлен более чем на 10 сезонов. На основе сериала были также написаны книги, а рейтинги уверенно держаться на уровне двух миллионов зрителей ежегодно. В «Сверхъестественном» также снимается Миша Коллинз, который изначально должен был стать эпизодическим персонажем, но в итоге был включен в основной состав в роли ангела Кастиэля.

Дженсен также попробовал себя в роли режиссера – в 2010 году он снял 4 эпизод 6 сезона «Сверхъестественного». Затем ему доверили несколько эпизодов и в других сезонах.

Личная жизнь Дженсена Эклса

В 1998 году Дженсен недолгое время встречался с Джессикой Симпсон. С 2003 по 2005 он был в отношениях с актрисой Джоанной Крупой, а после разрыва с ней встретил свою будущую жену.

Дженсен Эклс и Дэннил Харрис

В 2006 году Дженсен познакомился с гимнасткой, актрисой и моделью Дэннил Харрис. Спустя три года они поженились, а Дэннил взяла фамилию мужа. 30 мая 2013 у них родилась дочь Джастис Джей, а в 2016 году пара объявила о том, что они ждут близнецов.

Интересные факты о Дженсене Эклсе

- Дженсен записал сольную песню для сборника треков к фильму «Дни наших жизней»

- Рост - 182 см

- Его любимый фильм - «Поезд на Юму»

- Эклс хорошо играет на гитаре

Фильмография Дженсена Эклса
Бэтмен: Под колпаком
Бэтмен: Под колпаком
боевик, анимация, криминал 2010, США
8.0
Мой кровавый Валентин 3D
Мой кровавый Валентин 3D
ужасы, триллер 2009, США
7.0
Десятидюймовый герой
Десятидюймовый герой
мелодрама, драма, комедия 2007, США
7.0
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Фотографии Дженсена Эклса Все фотографии
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20 ноября 2020 12:56
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Джессика Симпсон
Джессика Симпсон Jessica Simpson
были в отношениях в 1998 г Джаред Падалеки
Джаред Падалеки Jared Padalecki
коллеги по сериалу "Сверхъестественное" Миша Коллинз
Миша Коллинз Misha Collins
коллеги по сериалу "Сверхъестественное"
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