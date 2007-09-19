«Сплетница» — многосерийная молодежная мелодрама, основанная на одноименном книжном первоисточнике. Жизнь золотой молодежи Верхнего Ист-Сайда отличается от других: дорогая одежда, лимузины, бесконечные вечеринки. Но в престижной школе на Манхэттене есть и обычные подростки из Бруклина, которых от богатеньких школьников отделяет целая пропасть. Два разных мира неизбежно сталкиваются, а за всеми ними наблюдает таинственная Сплетница – аноним, который публикует последние новости и школьные интриги в своем блоге. Следуя за героями по пятам, неизвестный человек имеет больше влияния, чем деньги и социальный статус. Благодаря Сплетнице ни один шаг привилегированной молодежи не может остаться незамеченным, а все тайное становится явным, превращаясь в настоящий скандал.