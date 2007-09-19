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Постер к сериалу Сплетница
Постер к сериалу Сплетница
Постер к сериалу Сплетница
Постер к сериалу Сплетница
Постер к сериалу Сплетница
Постер к сериалу Сплетница
Постер к сериалу Сплетница
Постер к сериалу Сплетница
Постер к сериалу Сплетница
Постер к сериалу Сплетница
Постер к сериалу Сплетница
Постер к сериалу Сплетница
Постер к сериалу Сплетница
Постер к сериалу Сплетница
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
14 постеров
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Сплетница
Сплетница (2007 - 2012) Gossip Girl 18+
Год выпуска 2007
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал The CW
Продолжительность 86 часов 43 минуты
О чем сериал

«Сплетница» — многосерийная молодежная мелодрама, основанная на одноименном книжном первоисточнике. Жизнь золотой молодежи Верхнего Ист-Сайда отличается от других: дорогая одежда, лимузины, бесконечные вечеринки. Но в престижной школе на Манхэттене есть и обычные подростки из Бруклина, которых от богатеньких школьников отделяет целая пропасть. Два разных мира неизбежно сталкиваются, а за всеми ними наблюдает таинственная Сплетница – аноним, который публикует последние новости и школьные интриги в своем блоге. Следуя за героями по пятам, неизвестный человек имеет больше влияния, чем деньги и социальный статус. Благодаря Сплетнице ни один шаг привилегированной молодежи не может остаться незамеченным, а все тайное становится явным, превращаясь в настоящий скандал.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли Serena van der Woodsen
Эд Вествик
Эд Вествик Charles "Chuck" Bass
Лейтон Мистер
Лейтон Мистер Blair Waldorf
Пенн Бэджли
Пенн Бэджли Daniel "Dan" Humphrey
Чейс Кроуфорд
Чейс Кроуфорд Nathaniel "Nate" Archibald
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сплетница - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 18 эпизодов
 
Сплетница - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2008, 25 эпизодов
 
Сплетница - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2009, 22 эпизода
 
Сплетница - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2010, 22 эпизода
 
Сплетница - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2011, 24 эпизода
 
Сплетница - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2012, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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