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Гарт Дженнингс
Гарт Дженнингс
Garth Jennings
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Гарт Дженнингс
Garth Jennings
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Дата рождения
9 января 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Биография Гарта Дженнингса
Родился в 1972 году. Эппинг, Великобритания.
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Фильмография Гарта Дженнингса
Зверопой 2
анимация, мюзикл
2021, США
8.0
Зверопой
мюзикл, анимация
2016, США
7.0
Сын Рэмбо
комедия
2007, Франция / Великобритания
4.0
Автостопом по Галактике
комедия, приключения, фантастика
2005, США / Великобритания
6.0
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«Окей, что будет, если мы пойдем еще дальше?»: интервью с создателем мультфильма «Зверопой»
Гарт Дженнингс о том, зачем нужен сиквел, каких песен нет в новом фильме и о том, что роднит его с коалой Бастером Муном.
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24 декабря 2021 14:28
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До премьеры сиквела осталось меньше месяца.
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25 ноября 2021 12:27
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В ролике Скарлетт Йоханссон и Боно исполняют один из самых известных хитов U2.
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