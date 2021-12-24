«Окей, что будет, если мы пойдем еще дальше?»: интервью с создателем мультфильма «Зверопой»

Гарт Дженнингс о том, зачем нужен сиквел, каких песен нет в новом фильме и о том, что роднит его с коалой Бастером Муном.