«Уокер» — многосерийное шоу, снятое в жанре криминального вестерна. Действие разворачивается вокруг офицера полиции по фамилии Уокер, последние годы он работал под прикрытием. Завершив свое последнее задание, главный герой вместе с детьми возвращается в родной город и узнает, что его работа все еще не закончена. С помощью женщины-рейнджера Уокер снова начинает отчаянную борьбу с преступностью, рискуя как своей собственной жизнью, так и жизнью своих близких. Впрочем, у грабителей и убийц нет ни одного шанса на месть — только на искупление.