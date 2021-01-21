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Постер к сериалу Уокер
Постер к сериалу Уокер
Постер к сериалу Уокер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Уокер
Уокер (2021 - …) Walker 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал The CW
Продолжительность 29 часов 15 минут
О чем сериал

«Уокер» — многосерийное шоу, снятое в жанре криминального вестерна. Действие разворачивается вокруг офицера полиции по фамилии Уокер, последние годы он работал под прикрытием. Завершив свое последнее задание, главный герой вместе с детьми возвращается в родной город и узнает, что его работа все еще не закончена. С помощью женщины-рейнджера Уокер снова начинает отчаянную борьбу с преступностью, рискуя как своей собственной жизнью, так и жизнью своих близких. Впрочем, у грабителей и убийц нет ни одного шанса на месть — только на искупление.

Уокер - трейлер первого сезона
Уокер
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джаред Падалеки
Джаред Падалеки Cordell Walker
Митч Пиледжи
Митч Пиледжи Bonham Walker
Молли Хэйгэн
Молли Хэйгэн
Кигэн Аллен
Кигэн Аллен Liam Walker
Одетт Эннэйбл
Одетт Эннэйбл Geri
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Новые сериалы 2021 года Новые сериалы 2021 года
Дата выхода новых серий 3-го сезона сериала «Уокер»
TBA
Сезон 3 Серия 1
6 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Уокер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 18 эпизодов
 
Уокер - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 20 эпизодов
 
Уокер - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 1 эпизод
 
Новости о сериале
Стало известно, когда в эфире стартуют приквелы «Сверхъестественного» и «Уокера»
Стало известно, когда в эфире стартуют приквелы «Сверхъестественного» и «Уокера»
Канал The CW продлил на новые сезоны «Флэша», «Ривердейл», «Уокера» и другие сериалы
Канал The CW продлил на новые сезоны «Флэша», «Ривердейл», «Уокера» и другие сериалы
У Джареда Падалеки новая напарница: Эшли Рейс получила ведущую роль в сериале «Уокер»
У Джареда Падалеки новая напарница: Эшли Рейс получила ведущую роль в сериале «Уокер»
Слушать саундтрек сериала Уокер
Кадры из сериала
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