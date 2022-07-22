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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Новости Киноклуба
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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Игры искусственного разума: киноклуб Киноафиши покажет в Петербурге «Люсю»
13 июля в галерее Anna Nova Иван Макаревич и Дарья Блохина представят участникам киноклуба Киноафиши первые серии проекта «Люся». Встречать гостей будет сама умная колонка «Люся», надо только следовать за ее голосом.
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7 июля 2022 13:34
«Без правил»: Киноафиша приглашает на показ криминального сериала с Лизой Боярской
Новый проект от режиссера «Универа» и «Бывших»!
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6 июня 2022 16:46
Напугай меня: Киноафиша приглашает на показ психологического хоррора «Род мужской»
Смотрите киноновинку за неделю до официальной премьеры!
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6 июня 2022 14:11
Короче говоря: Киноафиша приглашает на показ лучших короткометражных фильмов!
Для тех, кто любит покороче!
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23 мая 2022 10:00
Создатели сериала «ЮЗЗЗ» расскажут о проблемах современной молодежи
Премьера криминальной драмы состоится в онлайн-кинотеатре Premier 24 мая. Но в клубе Киноафиши онлайн-показ первой серии пройдет на сутки раньше, серия доступна с 23 мая только для членов клуба.
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16 мая 2022 10:55
Мужчины в драме: 6 фильмов с сильными актерскими работами, которые можно посмотреть в кино
Переживаете, что не успели посмотреть любимый фильм на большом экране? «Киноклуб Fest» дает вам уникальную возможность вновь увидеть 6 полюбившихся критикам и зрителям фильмов, а те, кто в свое время пропустил их выход, могут насладиться знакомством с признанными шедеврами мирового кинематографа. Киноафиша расскажет, почему именно эти фильмы заслуживают внимания и как актеры, исполнившие в них главные роли, получили всеобщее признание за свою работу.
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13 мая 2022 11:30
Дикий Юго-Запад ближе, чем кажется: Киноафиша приглашает на секретный показ криминального сериала «ЮЗЗЗ»
Злободневная драма о непростой жизни современной молодежи!
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11 мая 2022 17:35
От братьев Коэн до Уэса Андерсона: Приглашаем на первый «Киноклуб Fest»
Лучшие фильмы этого десятилетия возвращаются в кинотеатры благодаря Киноклубу!
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9 мая 2022 12:00
Иной взгляд на мир: Приглашаем на международный фестиваль символических искусств ISAFF
Участники Киноклуба смогут приобщиться к прекрасному совершенно бесплатно!
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27 апреля 2022 10:49
Пошпионим с Колином Фертом: Киноафиша приглашает на показ фильма «Операция “Мясной фарш”»
Величайший обман в истории на большом экране!
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19 апреля 2022 17:25
«Эпидемия» не закончилась: Создатели сериала расскажут о том, чего ждать от второго сезона
Актеры и режиссер поделятся впечатлениями от «Эпидемии-2».
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18 апреля 2022 18:12
«Паразиты» на большом экране и еще 5 авторских фильмов, которые выходят в повторный прокат
Жители Петербурга уже совсем скоро вновь будут наслаждаться этими шедеврами в кино.
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13 апреля 2022 14:23
Без карантина: Эксклюзивная премьера второго сезона «Эпидемии» только в Киноклубе
Не пропустите онлайн-показ первой серии «Эпидемии-2» на день раньше официального старта на Premier.
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11 апреля 2022 17:12
Мать, дочь, два ствола: Киноафиша приглашает на показ экшен-комедии «Оторви и выбрось»
Посмотрите раньше всех новый фильм «русского Тарантино»!
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7 апреля 2022 11:27
Однажды в Мексике: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «Закат»
Посмотрите раньше всех экзистенциональную драму со звездой сериала «Обмани меня».
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21 марта 2022 14:15
Вампирские хроники: приглашаем на показ фэнтези «Ампир V»
Долгожданная экранизация романа Виктора Пелевина добралась до больших экранов!
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21 марта 2022 13:13
Хотите «Всё везде и сразу»? Киноклуб Киноафиши приглашает на новый показ
Посмотрите комедийное фэнтези со звездой Marvel раньше всех!
Написать
17 марта 2022 15:00
Киноафиша рулит: Приглашаем на показ фильма «Сядь за руль моей машины»
Посмотрите раньше всех экранизацию Харуки Мураками!
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16 марта 2022 15:23
Киноафиша вводит «Идентификацию»: Приглашаем на онлайн-показ психологического триллера от Premier
Посмотрите сериал раньше всех в России!
1 комментарий
8 февраля 2022 14:33
Киноафиша в истории: разбираемся, что случилось с группой Дятлова 63 года назад
В Санкт-Петербурге эксперты обсудят основные версии гибели туристской группы Дятлова и покажут популярный сериал «Перевал Дятлова» в память о погибших.
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21 января 2022 10:58
«Параллельные матери» пересекутся на новом показе Киноклуба Киноафиши
Посмотрите новый фильм Педро Альмодовара на неделю раньше российской премьеры!
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19 января 2022 14:13
Управление гневом: Киноафиша приглашает на показ сатирического альманаха «Бесит»
Киноклуб Киноафиши поможет справиться с эмоциями!
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21 декабря 2021 17:20
А ты записался в Киноклуб Киноафиши?
Смотрите новинки кино и сериалов бесплатно и раньше других!
2 комментария
9 ноября 2021 16:41
Для «маленьких монстров» и их родителей: Третий показ киноклуба Киноафиши
Посмотрите мультфильм «Мы – монстры 2» раньше всех!
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13 октября 2021 13:26
«Суперзвезда» родилась: второй показ киноклуба Киноафиши
Посмотрите французское драмеди с Леа Сейду раньше всех!
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28 сентября 2021 15:29
Ничего личного, только «Холодный расчет»: Киноафиша открывает свой киноклуб
Разыгрываем билеты на предпремьерный показ триллера с Оскаром Айзеком.
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13 сентября 2021 18:35
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