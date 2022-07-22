Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Новости Киноклуба

Новости Киноклуба

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Игры искусственного разума: киноклуб Киноафиши покажет в Петербурге «Люсю» Игры искусственного разума: киноклуб Киноафиши покажет в Петербурге «Люсю» 13 июля в галерее Anna Nova Иван Макаревич и Дарья Блохина представят участникам киноклуба Киноафиши первые серии проекта «Люся». Встречать гостей будет сама умная колонка «Люся», надо только следовать за ее голосом.
Написать
7 июля 2022 13:34
«Без правил»: Киноафиша приглашает на показ криминального сериала с Лизой Боярской «Без правил»: Киноафиша приглашает на показ криминального сериала с Лизой Боярской Новый проект от режиссера «Универа» и «Бывших»!
Написать
6 июня 2022 16:46
Напугай меня: Киноафиша приглашает на показ психологического хоррора «Род мужской» Напугай меня: Киноафиша приглашает на показ психологического хоррора «Род мужской» Смотрите киноновинку за неделю до официальной премьеры!
Написать
6 июня 2022 14:11
Короче говоря: Киноафиша приглашает на показ лучших короткометражных фильмов! Короче говоря: Киноафиша приглашает на показ лучших короткометражных фильмов! Для тех, кто любит покороче!
Написать
23 мая 2022 10:00
Создатели сериала «ЮЗЗЗ» расскажут о проблемах современной молодежи Создатели сериала «ЮЗЗЗ» расскажут о проблемах современной молодежи Премьера криминальной драмы состоится в онлайн-кинотеатре Premier 24 мая. Но в клубе Киноафиши онлайн-показ первой серии пройдет на сутки раньше, серия доступна с 23 мая только для членов клуба.
Написать
16 мая 2022 10:55
Мужчины в драме: 6 фильмов с сильными актерскими работами, которые можно посмотреть в кино Мужчины в драме: 6 фильмов с сильными актерскими работами, которые можно посмотреть в кино Переживаете, что не успели посмотреть любимый фильм на большом экране? «Киноклуб Fest» дает вам уникальную возможность вновь увидеть 6 полюбившихся критикам и зрителям фильмов, а те, кто в свое время пропустил их выход, могут насладиться знакомством с признанными шедеврами мирового кинематографа. Киноафиша расскажет, почему именно эти фильмы заслуживают внимания и как актеры, исполнившие в них главные роли, получили всеобщее признание за свою работу.
Написать
13 мая 2022 11:30
Дикий Юго-Запад ближе, чем кажется: Киноафиша приглашает на секретный показ криминального сериала «ЮЗЗЗ» Дикий Юго-Запад ближе, чем кажется: Киноафиша приглашает на секретный показ криминального сериала «ЮЗЗЗ» Злободневная драма о непростой жизни современной молодежи!
Написать
11 мая 2022 17:35
От братьев Коэн до Уэса Андерсона: Приглашаем на первый «Киноклуб Fest» От братьев Коэн до Уэса Андерсона: Приглашаем на первый «Киноклуб Fest» Лучшие фильмы этого десятилетия возвращаются в кинотеатры благодаря Киноклубу!
Написать
9 мая 2022 12:00
Иной взгляд на мир: Приглашаем на международный фестиваль символических искусств ISAFF Иной взгляд на мир: Приглашаем на международный фестиваль символических искусств ISAFF Участники Киноклуба смогут приобщиться к прекрасному совершенно бесплатно!
Написать
27 апреля 2022 10:49
Пошпионим с Колином Фертом: Киноафиша приглашает на показ фильма «Операция “Мясной фарш”» Пошпионим с Колином Фертом: Киноафиша приглашает на показ фильма «Операция “Мясной фарш”» Величайший обман в истории на большом экране!  
Написать
19 апреля 2022 17:25
«Эпидемия» не закончилась: Создатели сериала расскажут о том, чего ждать от второго сезона «Эпидемия» не закончилась: Создатели сериала расскажут о том, чего ждать от второго сезона Актеры и режиссер поделятся впечатлениями от «Эпидемии-2».
Написать
18 апреля 2022 18:12
«Паразиты» на большом экране и еще 5 авторских фильмов, которые выходят в повторный прокат «Паразиты» на большом экране и еще 5 авторских фильмов, которые выходят в повторный прокат Жители Петербурга уже совсем скоро вновь будут наслаждаться этими шедеврами в кино.
Написать
13 апреля 2022 14:23
Без карантина: Эксклюзивная премьера второго сезона «Эпидемии» только в Киноклубе Без карантина: Эксклюзивная премьера второго сезона «Эпидемии» только в Киноклубе Не пропустите онлайн-показ первой серии «Эпидемии-2» на день раньше официального старта на Premier.
Написать
11 апреля 2022 17:12
Мать, дочь, два ствола: Киноафиша приглашает на показ экшен-комедии «Оторви и выбрось» Мать, дочь, два ствола: Киноафиша приглашает на показ экшен-комедии «Оторви и выбрось» Посмотрите раньше всех новый фильм «русского Тарантино»!
Написать
7 апреля 2022 11:27
Однажды в Мексике: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «Закат» Однажды в Мексике: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «Закат» Посмотрите раньше всех экзистенциональную драму со звездой сериала «Обмани меня».
Написать
21 марта 2022 14:15
Вампирские хроники: приглашаем на показ фэнтези «Ампир V» Вампирские хроники: приглашаем на показ фэнтези «Ампир V» Долгожданная экранизация романа Виктора Пелевина добралась до больших экранов!
Написать
21 марта 2022 13:13
Хотите «Всё везде и сразу»? Киноклуб Киноафиши приглашает на новый показ Хотите «Всё везде и сразу»? Киноклуб Киноафиши приглашает на новый показ Посмотрите комедийное фэнтези со звездой Marvel раньше всех!  
Написать
17 марта 2022 15:00
Киноафиша рулит: Приглашаем на показ фильма «Сядь за руль моей машины» Киноафиша рулит: Приглашаем на показ фильма «Сядь за руль моей машины» Посмотрите раньше всех экранизацию Харуки Мураками!
Написать
16 марта 2022 15:23
Киноафиша вводит «Идентификацию»: Приглашаем на онлайн-показ психологического триллера от Premier Киноафиша вводит «Идентификацию»: Приглашаем на онлайн-показ психологического триллера от Premier Посмотрите сериал раньше всех в России!  
1 комментарий
8 февраля 2022 14:33
Киноафиша в истории: разбираемся, что случилось с группой Дятлова 63 года назад Киноафиша в истории: разбираемся, что случилось с группой Дятлова 63 года назад В Санкт-Петербурге эксперты обсудят основные версии гибели туристской группы Дятлова и покажут популярный сериал «Перевал Дятлова» в память о погибших. 
Написать
21 января 2022 10:58
«Параллельные матери» пересекутся на новом показе Киноклуба Киноафиши «Параллельные матери» пересекутся на новом показе Киноклуба Киноафиши Посмотрите новый фильм Педро Альмодовара на неделю раньше российской премьеры!
Написать
19 января 2022 14:13
Управление гневом: Киноафиша приглашает на показ сатирического альманаха «Бесит» Управление гневом: Киноафиша приглашает на показ сатирического альманаха «Бесит» Киноклуб Киноафиши поможет справиться с эмоциями!
Написать
21 декабря 2021 17:20
А ты записался в Киноклуб Киноафиши? А ты записался в Киноклуб Киноафиши? Смотрите новинки кино и сериалов бесплатно и раньше других! 
2 комментария
9 ноября 2021 16:41
Для «маленьких монстров» и их родителей: Третий показ киноклуба Киноафиши Для «маленьких монстров» и их родителей: Третий показ киноклуба Киноафиши Посмотрите мультфильм «Мы – монстры 2» раньше всех!
Написать
13 октября 2021 13:26
«Суперзвезда» родилась: второй показ киноклуба Киноафиши «Суперзвезда» родилась: второй показ киноклуба Киноафиши Посмотрите французское драмеди с Леа Сейду раньше всех!
Написать
28 сентября 2021 15:29
Ничего личного, только «Холодный расчет»: Киноафиша открывает свой киноклуб Ничего личного, только «Холодный расчет»: Киноафиша открывает свой киноклуб Разыгрываем билеты на предпремьерный показ триллера с Оскаром Айзеком.
Написать
13 сентября 2021 18:35
Related video
Не в реанимации: вот что известно о состоянии 78-летней Инны Чуриковой
Добилась не сама: вернувшуюся на лед Загитову поставили на место
«Откровенно все обсудили»: внучка Гурченко раскрыла правду о связи с Шаляпиным
Готов пойти в суд: оскандалившийся Тарасов выступил с заявлением
После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын
Басков смолчать не смог: выходка Успенской не осталась незамеченной
«Издевка над зрителем»: правда о постыдном провале Керема Бюрсина вышла наружу
«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме
«Если повезет»: дочь Заворотнюк заговорила о заработках
Показала себя во всей красе: Барановская пошла вразнос после выхода на сцену
Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Приложение киноафиши