Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг»

5 апреля в 19:30 в кинотеатре «Великан Парк» пройдет специальный показ романтического фэнтези «Бюро магических услуг». Наши зрители за день до официальной премьеры увидят экранизацию бестселлера Тома Холта «Переносная дверь».

В центре захватывающей истории окажется обычный 20-летний парень по имени Пол. Волею судьбы он получает работу в самом необычном месте в мире и становится охотником за волшебными артефактами. Пол и его амбициозная напарница Софи отправляются на поиски таинственной двери, с помощью которой можно попасть в любое место на земле.

Интересно, что создатели «Бюро магических услуг» - режиссер Джеффри Уокер и сценарист Леон Форд, сравнивают свой проект со вселенной «Гарри Поттера» и популярным сериалом «Офис». Главные роли в фильме сыграли Патрик Гибсон и София Уайлд. Компанию молодым артистам составили ветераны Голливуда – Кристоф Вальц, Сэм Нил и Миранда Отто.

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