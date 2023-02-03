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Киноафиша Новости День всех влюбленных в кино: Киноафиша приглашает на показ ромкома «Моя пиратская свадьба»

День всех влюбленных в кино: Киноафиша приглашает на показ ромкома «Моя пиратская свадьба»

3 февраля 2023 17:03
День всех влюбленных в кино: Киноафиша приглашает на показ ромкома «Моя пиратская свадьба»

Проведите кинематографичный «Дня святого Валентина» вместе с Киноклубом.

14 февраля в 19.30 в кинотеатре «Великан Парк» состоится показ остросюжетной романтической комедии «Моя пиратская свадьба». Предлагаем отметить День всех влюбленных в компании Дженнифер Лопес и Джоша Дюамеля!

Голливудские звезды сыграют влюбленных, чья свадьба оказывается под угрозой, когда на уединенный райский остров высаживаются пираты. Рассадка родственников и клятва верности отходят на второй план, теперь главным героям нужно спасать себя и гостей, и заодно разобраться в своих истинных чувствах.

Участникам Киноклуба предстоит провести необычный вечер! Зрителей без пары ждут новые знакомства, а те, чье сердце уже занято, смогут оставить признание в любви на специальном пресс-волле.

Не пропустите регистрацию на странице киноклуба, чтобы забрать свой бесплатный билет на показ! Напомним, что у киноклуба появилась премиум-подписка, которая дает право раньше всех бронировать места и брать с собой друзей.

Мария Бабаева
Мария Бабаева
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