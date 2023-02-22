Весна - время перемен: Киноафиша приглашает на показ фильма «Здоровый человек»

2 марта в кинотеатре «Художественный» состоится премьера фильма Петра Тодоровского «Здоровый человек» с Никитой Ефремовым и Ириной Старшенбаум. Члены Киноклуба, обладающие премиум подпиской, смогут посетить показ.

История о ведущем спортивных новостей Егоре Тихонове. Он становится волонтером, помогает матерям больных детей в онкологическом отделении, ищет потерявшихся людей вместе с LizaAlert. Обретая новую жизнь, Егор начинает терять старую: он лишается работы, чуть не разводится с женой. И все чаще спрашивает себя, для чего все то, чем он занимается?

Снял фильм по собственному сценарию обладатель награды ММКФ Петр Тодоровский («Лавстори», «Полет»). В остальной актерский состав вошли Полина Айнутдинова, Евгений Ткачук, Александр Михайлов, Платон Саввин, Маша Лобанова, Милена Нестерова и Олег Чугунов. Мировая премьера ленты состоялась в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля.

Российская драма «Здоровый человек» попала в шесть номинаций на престижную кинонаграду «Золотой орел», а в трех из них одержала победу.