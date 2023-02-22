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Киноафиша Новости Весна - время перемен: Киноафиша приглашает на показ фильма «Здоровый человек»

Весна - время перемен: Киноафиша приглашает на показ фильма «Здоровый человек»

22 февраля 2023 15:28
Весна - время перемен: Киноафиша приглашает на показ фильма «Здоровый человек»

2 марта в кинотеатре «Художественный» состоится премьера фильма Петра Тодоровского «Здоровый человек» с Никитой Ефремовым и Ириной Старшенбаум. Члены Киноклуба, обладающие премиум подпиской, смогут посетить показ.

История о ведущем спортивных новостей Егоре Тихонове. Он становится волонтером, помогает матерям больных детей в онкологическом отделении, ищет потерявшихся людей вместе с LizaAlert. Обретая новую жизнь, Егор начинает терять старую: он лишается работы, чуть не разводится с женой. И все чаще спрашивает себя, для чего все то, чем он занимается?

Снял фильм по собственному сценарию обладатель награды ММКФ Петр Тодоровский («Лавстори», «Полет»). В остальной актерский состав вошли Полина Айнутдинова, Евгений Ткачук, Александр Михайлов, Платон Саввин, Маша Лобанова, Милена Нестерова и Олег Чугунов. Мировая премьера ленты состоялась в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля.

Российская драма «Здоровый человек» попала в шесть номинаций на престижную кинонаграду «Золотой орел», а в трех из них одержала победу.

В Петербурге картину представит актриса Ирина Старшенбаум. После показа состоится обсуждение со зрителями. Не пропустите регистрацию на странице клуба.

Мария Бабаева
Мария Бабаева
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