Искусство подчиняться: Киноафиша приглашает на показ фильма «Стоп-слово»

31 мая в 19.30 в кинотеатре «Мираж Синема на Большом» пройдет показ остросюжетной романтического триллера Закари Уигона «Стоп-слово».

В центре сюжета окажутся профессиональная доминатрикс Ребекка и ее богатый клиент Хэл. Мужчина вынужден прервать порочную связь, но сделать это совсем не просто. Ребекка угрожает рассказать всем о специфических предпочтениях Хэла. Теперь их пикантное времяпрепровождение превращается в психологическую игру, исход которой непредсказуем.

Примечательно, что в «Стоп-слове» снялись всего два актера – Кристофер Эбботт, звезда мини-сериала «Уловка-22», и Маргарет Куэлли, известная по фильмам «Однажды в… Голливуде» и «Мой год в Нью-Йорке».

Участники Киноклуба смогут увидеть новинку проката раньше всех. Бронируйте бесплатные билеты на странице клуба. Обращаем ваше внимание, что количество мест ограничено.

Напомним, в широкий прокат «Стоп-слово» выйдет 8 июня.