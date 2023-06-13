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Киноафиша Новости Возмездие грядет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бог — это пуля»

Возмездие грядет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бог — это пуля»

13 июня 2023 09:19
Возмездие грядет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бог — это пуля»

Посмотрите первыми новый фильм со звездой сериала «Игра престолов»!

21 июня в 19.30 в кинотеатре «Великан Парк» состоится показ криминального триллера «Бог — это пуля» с Николаем Костером-Вальдау и Джейми Фоксом в главных ролях. Бесплатное мероприятие пройдет в рамках Клуба Киноафиши.

Ник Кассаветис, режиссер «Дневника памяти» и «Альфа Дога», снял захватывающую историю о детективе полиции Бобе Хайтауэре, который берется за самое сложное дело в своей карьере. Мужчина собирается спасти свою дочь, похищенную членами секты.

Когда Боб понимает, что закон не на его стороне, он сдает жетон. Теперь спасение дочери исключительно в его руках. Благодаря знакомству с девушкой Кейс — единственной, кому удалось сбежать из секты — Хайтауэр проникает в логово сатанистов и вершит справедливый суд.

Участники Киноклуба смогут раньше всех увидеть остросюжетный боевик, основанный на одноименном романе Бостона Терана. Не пропустите регистрацию на странице клуба.

Напомним, фильм «Бог — это пуля» выйдет в широкий прокат 22 июня.

Фото: XYZ Films
Мария Бабаева
Мария Бабаева
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