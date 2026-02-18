Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Новости
Все новости о премии Оскар
Все новости о премии Оскар
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
18 февраля 2026 10:45
Что смотреть в кино на этой неделе
17 февраля 2026 10:30
Нескучная классика: 7 нестандартных переосмыслений известных литературных произведений
13 февраля 2026 10:28
Любовь преодолевает все преграды: 8 неочевидных фильмов ко Дню святого Валентина
11 февраля 2026 16:30
Что смотреть в кино на этой неделе
10 февраля 2026 11:00
План надежный, как швейцарские часы: топ увлекательных фильмов-ограблений
Что посмотреть
Гарри Поттер
Тесты
Horror Story
Marvel
Must-see от кинозвезд
Подборки Netflix
Сериалы Netflix
Cоветское кино
Эксклюзив
Оскар
Объявлены номинанты на премию «Оскар» 2026
Наибольшее количество номинаций получил вампирский хоррор «Грешники».
Написать
22 января 2026 22:44
Штирлиц вел машину и рассказывал пастору про музыку из будущего: этот ляп в «17 мгновениях весны» очевиден и сейчас
Стало известно, когда «Грозовой перевал» выпустят онлайн: рекордную кассу все равно набрать не удалось
Наш тест по «Солдатам» под силу лишь тем, кто постоянно говорит фразами Шматко: угадайте 6 цитат из сериала
Бараш на фарш? К рецепту блинов от «Смешариков» есть 2 серьезных вопроса, хотя и выглядят аппетитно
Из «Первого отдела» — во дворец XVIII века: новый исторический сериал с Колесниковым и Ковальчук обещает недетские страсти
Французы посмотрели советскую версию «Д'Артаньян и три мушкетёра»: молчать не стали – вынесли сразу несколько вердиктов
«Бригада по-новому»: казахское «Слово пацана» вышло раньше шедевра Крыжовникова – а в сиквеле даже появится повзрослевший Маратик
Комедию с Якубовичем почти запретили в России: все из-за кадров со скандальным стримером
«Красавица» могла быть полностью нарисованной — но режиссер выбрал другой путь: теперь это главный повод посмотреть фильм
5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин
За окном февраль, а в 5 фильмах СССР – пляжи и солнце: угадайте 5 жарких кинолент по кадрам (тест для фанатов)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить