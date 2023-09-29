Одна ночь в Нью-Йорке: Киноафиша приглашает на показ фильма «Иди ко мне, детка!»
Посмотрите первыми на блистательную актерскую игру Энн Хэтэуэй и Питера Динклэйджа.
11 октября в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге состоятся премьерные показы ромкома «Иди ко мне, детка!». Бесплатные мероприятия пройдут в рамках Киноклуба Киноафиши.
В центре романтической истории окажется композитор Стивен, переживающий глубокий творческий кризис. Но одна незабываемая ночь, проведенная с эксцентричной незнакомкой, возвращает ему вкус к жизни. Приятным бонусом для зрителей станут живописные виды Нью-Йорка.
Помимо Питера Динклэджа и Энн Хэтэуэй, в фильме Ребекки Миллер («Частная жизнь Пиппы Ли») сыграли Мариса Томей, Брайан Д’Арси Джеймс и Йоанна Кулиг.
Участники Киноклуба, как всегда, смогут раньше всех увидеть новинку проката. Не пропустите регистрацию на странице Клуба.
Количество мест ограничено.
Напомним, в широкий прокат «Иди ко мне, детка» выйдет 12 октября.
Детали показов:
Санкт-Петербург: кинотеатр «Великан Парк», 19.30
Екатеринбург: кинотеатр «Континент Синема», 19.30
Материалы по ссылке.