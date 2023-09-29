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Киноафиша Новости Одна ночь в Нью-Йорке: Киноафиша приглашает на показ фильма «Иди ко мне, детка!»

Одна ночь в Нью-Йорке: Киноафиша приглашает на показ фильма «Иди ко мне, детка!»

29 сентября 2023 09:03
Одна ночь в Нью-Йорке: Киноафиша приглашает на показ фильма «Иди ко мне, детка!»

Посмотрите первыми на блистательную актерскую игру Энн Хэтэуэй и Питера Динклэйджа. 

11 октября в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге состоятся премьерные показы ромкома «Иди ко мне, детка!». Бесплатные мероприятия пройдут в рамках Киноклуба Киноафиши.

В центре романтической истории окажется композитор Стивен, переживающий глубокий творческий кризис. Но одна незабываемая ночь, проведенная с эксцентричной незнакомкой, возвращает ему вкус к жизни. Приятным бонусом для зрителей станут живописные виды Нью-Йорка.

Помимо Питера Динклэджа и Энн Хэтэуэй, в фильме Ребекки Миллер («Частная жизнь Пиппы Ли») сыграли Мариса Томей, Брайан Д’Арси Джеймс и Йоанна Кулиг.

Участники Киноклуба, как всегда, смогут раньше всех увидеть новинку проката. Не пропустите регистрацию на странице Клуба.

Количество мест ограничено.

Напомним, в широкий прокат «Иди ко мне, детка» выйдет 12 октября.

Детали показов:

Санкт-Петербург: кинотеатр «Великан Парк», 19.30

Екатеринбург: кинотеатр «Континент Синема», 19.30

Материалы по ссылке.

Фото: Protagonist Pictures
Виктория Аморина
Виктория Аморина
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