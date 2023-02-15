Родственников не выбирают: Киноафиша приглашает на показ драмы «Сын»

22 февраля в 19.30 в кинотеатре «Великан Парк» состоится показ драмы «Сын» с Хью Джекманом, Лорой Дерн и Энтони Хопкинсом в главных ролях.

В центре истории окажутся непростые отношения отца и сына-подростка. Мать 17-летнего Николаса больше не в силах заниматься его воспитанием и отправляет к отцу, который завел новую семью. Картина Флориана Зеллера снята по мотивам его собственной одноименной пьесы. Ранее на экраны вышел фильм «Отец», ставший первой частью семейной трилогии режиссера. В каждом из своих проектов Зеллер обращает внимание на детские травмы, оставляющие неизгладимый след в душе.

Участники киноклуба, как обычно, смогут бесплатно попасть на специальный показ и вместе с героями семейной драмы столкнуться с душераздирающей дилеммой. Не пропустите регистрацию на странице клуба.

Напомним, что в широкий прокат фильм «Сын» выйдет 23 февраля.