Полный сюр: Киноафиша приглашает на показ фильма «Быть Сальвадором Дали»

23 мая в 19.30 в кинотеатре «Великан Парк» пройдет специальный показ фильма «Быть Сальвадором Дали» от режиссера «Американского психопата» Мэри Хэррон. Бен Кингсли, звезда «Железного человека 3» и «Хранителей времени», мастерски перевоплотился в знаменитого художника.

Действие биографической драмы развернется в 1974 году. Совсем скоро Дали должен представить свои новые работы на выставке в Нью-Йорке. Но вместо занятий творчеством мэтр закатывает одну вечеринку за другой. Всему виной кризис в отношениях с музой и женой художника Галой. Джеймс, молодой ассистент Сальвадора, пытается всеми силами исправить ситуацию, но Дали затягивает и его в свой безумный мир.

Новая лента с участием Бена Кингсли, Эзры Миллера и Барбары Зуковой будет интересна не только поклонникам творчества великого художника. Фильм придется по душе и тем, кто предпочитает смотреть на большом экране реальные истории.

Участники Киноклуба увидят байопик за несколько дней до его официальной премьеры. Не пропустите регистрацию на странице клуба.

Напомним, что в широкий прокат «Быть Сальвадором Дали» выйдет 25 мая.