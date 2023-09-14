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Киноафиша Новости Вуди Аллен представляет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Великая ирония»

Вуди Аллен представляет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Великая ирония»

14 сентября 2023 10:46
Вуди Аллен представляет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Великая ирония»

Посмотрите первыми остросюжетную романтическую комедию!

26 сентября в 19.30 в кинотеатре «Великан Парк» состоится показ фильма Вуди Аллена «Великая ирония». Бесплатное мероприятие пройдет в рамках Клуба Киноафиши.

В центре запутанной истории — молодая женщина по имени Фанни. Ее брак превратился в рутину, и она не знает, как снова разжечь искру в отношениях с мужем. Но однажды в центре Парижа Фанни сталкивается с одноклассником Аленом, который в юности был в нее влюблен.

Главная героиня задается вопросом, как изменилась бы ее жизнь, если бы одноклассник признался в своих чувствах еще в школе. Эти мысли будоражат ее и добавляют пикантность в скучную семейную жизнь. Вскоре Фанни и Ален становятся любовниками, но мимолетная интрижка превращается в опасную игру, в которой всё не то, чем кажется.

Участники Киноклуба смогут раньше всех посмотреть новое творение Вуди Аллена. Не пропустите регистрацию на странице Клуба. Количество мест ограничено.

Напомним, в широкий прокат «Великая ирония» выйдет 28 сентября.

Фото: Metropolitan Filmexport
Виктория Аморина
Виктория Аморина
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