Вуди Аллен представляет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Великая ирония»

26 сентября в 19.30 в кинотеатре «Великан Парк» состоится показ фильма Вуди Аллена «Великая ирония». Бесплатное мероприятие пройдет в рамках Клуба Киноафиши.

В центре запутанной истории — молодая женщина по имени Фанни. Ее брак превратился в рутину, и она не знает, как снова разжечь искру в отношениях с мужем. Но однажды в центре Парижа Фанни сталкивается с одноклассником Аленом, который в юности был в нее влюблен.

Главная героиня задается вопросом, как изменилась бы ее жизнь, если бы одноклассник признался в своих чувствах еще в школе. Эти мысли будоражат ее и добавляют пикантность в скучную семейную жизнь. Вскоре Фанни и Ален становятся любовниками, но мимолетная интрижка превращается в опасную игру, в которой всё не то, чем кажется.

Участники Киноклуба смогут раньше всех посмотреть новое творение Вуди Аллена. Не пропустите регистрацию на странице Клуба. Количество мест ограничено.

Напомним, в широкий прокат «Великая ирония» выйдет 28 сентября.