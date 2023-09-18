Школа, я не скучаю: Киноафиша приглашает на премьеру сериала «Плакса» 

25 сентября в 19:30 в кинотеатре «Великан Парк» состоится показ первых двух эпизодов музыкального сериала «Плакса». Бесплатное мероприятие пройдёт в рамках Клуба Киноафиши.

В центре сюжета окажется Маша, девочка-подросток, которой приходится кардинально поменять свою жизнь. Ее семья переезжает из Москвы, где девочка ходила в элитную гимназию, в небольшой прибрежный городок Новоморск.

В новой школе Маша сталкивается с буллингом со стороны бунтарки Крис, по совместительству самой популярной девчонки. Ситуация усложняется, когда Маша влюбляется в парня Крис. Одноклассники встают на сторону местной звезды, а к новенькой приклеивается обидное прозвище «Плакса». Маша пытается справиться с проблемами с помощью музыки и собирает собственную группу.

Примечательно, что продюсером сериала выступил певец Сергей Жуков, а главную роль сыграла его дочь Ника. Также в проекте приняли участие Агата Муцениеце, Ваня Дмитриенко, Роман Маякин, Ирина Розанова, Диана Енакова, Алексей Онежен.

Участники Киноклуба смогут раньше всех посмотреть первый эпизод «Плаксы»! Не пропустите регистрацию на странице клуба.