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Киноафиша Новости Школа, я не скучаю: Киноафиша приглашает на премьеру сериала «Плакса» 

Школа, я не скучаю: Киноафиша приглашает на премьеру сериала «Плакса» 

18 сентября 2023 14:33
Школа, я не скучаю: Киноафиша приглашает на премьеру сериала «Плакса»

Посмотрите новую молодежную драму на большом экране! 

25 сентября в 19:30 в кинотеатре «Великан Парк» состоится показ первых двух эпизодов музыкального сериала «Плакса». Бесплатное мероприятие пройдёт в рамках Клуба Киноафиши.

В центре сюжета окажется Маша, девочка-подросток, которой приходится кардинально поменять свою жизнь. Ее семья переезжает из Москвы, где девочка ходила в элитную гимназию, в небольшой прибрежный городок Новоморск.

В новой школе Маша сталкивается с буллингом со стороны бунтарки Крис, по совместительству самой популярной девчонки. Ситуация усложняется, когда Маша влюбляется в парня Крис. Одноклассники встают на сторону местной звезды, а к новенькой приклеивается обидное прозвище «Плакса». Маша пытается справиться с проблемами с помощью музыки и собирает собственную группу.

Примечательно, что продюсером сериала выступил певец Сергей Жуков, а главную роль сыграла его дочь Ника. Также в проекте приняли участие Агата Муцениеце, Ваня Дмитриенко, Роман Маякин, Ирина Розанова, Диана Енакова, Алексей Онежен.

Участники Киноклуба смогут раньше всех посмотреть первый эпизод «Плаксы»! Не пропустите регистрацию на странице клуба.

Онлайн-премьера музыкальной драмы состоится 28 сентября в видеосервисе Wink. Также «Плаксу» покажут в новом сезоне канала СТС.

Виктория Аморина
Виктория Аморина
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