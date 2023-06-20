Любви все роботы покорны: Киноафиша приглашает на показ фильма «(Не)идеальные роботы»

27 июня в 20.00 в кинотеатре «Формула Кино Галерея» состоится показ авантюрной комедии «(Не)идеальные роботы». На показе ждут членов Клуба Киноафиши.

В центре сюжета окажутся герои Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь») и Джэка Уайтхолла («Большой красный пес Клиффорд»), которые незаконно приобретают роботов-двойников для своих афер. С помощью андроидов Элейн разводит мужчин на деньги, а Чарльз соблазняет красоток. Но когда двойники встречаются, между ними вспыхивают самые настоящие человеческие чувства. Влюбленные роботы сбегают, чтобы начать самостоятельную жизнь. Их владельцам не остается ничего другого, как объединить свои силы и пуститься в погоню.

Примечательно, что режиссерами картины стали сценаристы Энтони Хайнс и Каспер Кристенсен, известные по комедийным проектам «Борат» и «Бруно».

Участники Киноклуба смогут посмотреть новинку проката раньше всех. Не пропустите регистрацию на странице клуба. Количество мест ограничено!

Напомним, что показ фантастической комедии «(Не)идеальные роботы» стартует в российских кинотеатрах с 29 июня.