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Киноафиша Новости Джеки Чан на драйве: Киноафиша приглашает на показ фильма «Круче некуда»

Джеки Чан на драйве: Киноафиша приглашает на показ фильма «Круче некуда»

3 июля 2023 09:29
Джеки Чан на драйве: Киноафиша приглашает на показ фильма «Круче некуда»

Не пропустите новый комедийный боевик с Джеки Чаном!

11 июля в 19.30 в кинотеатре «Великан Парк» состоится показ фильма «Круче некуда». Мероприятие пройдет в рамках Клуба Киноафиши.

Главные роли в блокбастере Скотта Во, режиссера гоночного экшена «Need for speed: Жажда скорости», сыграли непревзойденный мастер кунг-фу Джеки Чан и знаменитый рестлер Джон Сина.

В центре сюжета окажутся два враждующих наемника, которые вынуждены объединить силы против команды головорезов. Позитивному Ло и брутальному Крису предстоит предотвратить крупнейшее нефтяное ограбление. Зрителей ждут безумные погони по пустыне, мощные спецэффекты и, конечно, порция отменного юмора.

Участники Киноклуба смогут раньше всех и совершенно бесплатно увидеть новинку проката. Для этого нужно пройти обязательную регистрацию на странице клуба.

Количество мест ограничено.

Напомним, что в широкий прокат боевик «Круче некуда» выйдет 13 июля.

Фото: XYZ Films
Мария Бабаева
Мария Бабаева
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