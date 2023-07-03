Джеки Чан на драйве: Киноафиша приглашает на показ фильма «Круче некуда»

Не пропустите новый комедийный боевик с Джеки Чаном!

11 июля в 19.30 в кинотеатре «Великан Парк» состоится показ фильма «Круче некуда». Мероприятие пройдет в рамках Клуба Киноафиши.

Главные роли в блокбастере Скотта Во, режиссера гоночного экшена «Need for speed: Жажда скорости», сыграли непревзойденный мастер кунг-фу Джеки Чан и знаменитый рестлер Джон Сина.

В центре сюжета окажутся два враждующих наемника, которые вынуждены объединить силы против команды головорезов. Позитивному Ло и брутальному Крису предстоит предотвратить крупнейшее нефтяное ограбление. Зрителей ждут безумные погони по пустыне, мощные спецэффекты и, конечно, порция отменного юмора.

Участники Киноклуба смогут раньше всех и совершенно бесплатно увидеть новинку проката. Для этого нужно пройти обязательную регистрацию на странице клуба.

Количество мест ограничено.

Напомним, что в широкий прокат боевик «Круче некуда» выйдет 13 июля.