Воспоминания о каникулах на море: Киноафиша приглашает на показ фильма «Солнце мое»

Посмотрите раньше всех трогательную историю взаимоотношений отца и дочери.

13 марта в 19:30 в кинотеатре «КАРО Варшавский экспресс» состоится специальный показ драмы «Солнце мое». Мероприятие пройдет в рамках Киноклуба Киноафиши совместно с КАРО АРТ.

Пронзительная драма о сложных и одновременно счастливых взаимоотношениях отца и 13-летней дочери. После развода родителей девочка уезжает на каникулы с папой, и в этом семейном путешествии ей предстоит узнать много нового о себе и о жизни. Трогательная история взросления никого не оставит равнодушным!

Премьера картины «Солнце мое» состоялась на Каннском фестивале и с первых кадров была тепло встречена критиками и зрителями. Фильм Шарлотты Уэллс победил в номинации «Лучший британский дебют» на премии BAFTA. Кроме того, исполнитель главной роли Пол Мескал претендует на «Оскар» как лучший актер.

Участники Киноклуба смогут посмотреть многообещающий проект бесплатно и за несколько дней до официальной премьеры. Не пропустите регистрацию на странице клуба.