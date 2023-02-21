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Киноафиша Новости Воспоминания о каникулах на море: Киноафиша приглашает на показ фильма «Солнце мое»

Воспоминания о каникулах на море: Киноафиша приглашает на показ фильма «Солнце мое»

21 февраля 2023 12:00
Воспоминания о каникулах на море: Киноафиша приглашает на показ фильма «Солнце мое»

Посмотрите раньше всех трогательную историю взаимоотношений отца и дочери.

13 марта в 19:30 в кинотеатре «КАРО Варшавский экспресс» состоится специальный показ драмы «Солнце мое». Мероприятие пройдет в рамках Киноклуба Киноафиши совместно с КАРО АРТ.

Пронзительная драма о сложных и одновременно счастливых взаимоотношениях отца и 13-летней дочери. После развода родителей девочка уезжает на каникулы с папой, и в этом семейном путешествии ей предстоит узнать много нового о себе и о жизни. Трогательная история взросления никого не оставит равнодушным!

Премьера картины «Солнце мое» состоялась на Каннском фестивале и с первых кадров была тепло встречена критиками и зрителями. Фильм Шарлотты Уэллс победил в номинации «Лучший британский дебют» на премии BAFTA. Кроме того, исполнитель главной роли Пол Мескал претендует на «Оскар» как лучший актер.

Участники Киноклуба смогут посмотреть многообещающий проект бесплатно и за несколько дней до официальной премьеры. Не пропустите регистрацию на странице клуба.

В широкий прокат «Солнце мое» выйдет 16 марта.

Мария Бабаева
Мария Бабаева
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