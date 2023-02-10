Сестринская любовь, она такая: Киноафиша приглашает на показ 3 сезона сериала «Сама дура»

17 февраля в 19.30 в одном из самых неформальных мест Санкт-Петербурга состоится премьера 3 сезона подросткового сериала «Сама дура». Показ в крытом скейт-парке «Площадь Ленина» в Севкабеле посетят исполнительницы главных ролей – актрисы Елизавета Ищенко и Полина Гухман.

В третьем сезоне проекта «Сама дура» вновь в центре сюжета окажутся непростые отношения сестер – незрячей Маши и взбалмошной Крис. Девушки взрослеют и их конфликты, в которые оказываются втянуты родители и друзья, становятся еще более изощренными. Но сестринская любовь все равно победит любые ссоры.

Гостей вечера ждут welcome drink, приятное общение, позитивная атмосфера и дискотека. Также все желающие смогут покататься на скейте.

Обладатели премиум-подписки киноклуба получат возможность попасть на уникальный показ совершенно бесплатно. Чтобы получить привилегии достаточно сделать пожертвование в один из проверенных фондов, все подробности в киноклубе.

Старт 3 сезона тин-драмеди «Сама дура» в онлайн-кинотеатре PREMIER 21 февраля.