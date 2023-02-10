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Киноафиша Новости Сестринская любовь, она такая: Киноафиша приглашает на показ 3 сезона сериала «Сама дура»

Сестринская любовь, она такая: Киноафиша приглашает на показ 3 сезона сериала «Сама дура»

10 февраля 2023 17:13
Сестринская любовь, она такая: Киноафиша приглашает на показ 3 сезона сериала «Сама дура»

Не пропустите уникальный показ киноклуба!

17 февраля в 19.30 в одном из самых неформальных мест Санкт-Петербурга состоится премьера 3 сезона подросткового сериала «Сама дура». Показ в крытом скейт-парке «Площадь Ленина» в Севкабеле посетят исполнительницы главных ролей – актрисы Елизавета Ищенко и Полина Гухман.

Сестринская любовь, она такая: Киноафиша приглашает на показ 3 сезона сериала «Сама дура»В третьем сезоне проекта «Сама дура» вновь в центре сюжета окажутся непростые отношения сестер – незрячей Маши и взбалмошной Крис. Девушки взрослеют и их конфликты, в которые оказываются втянуты родители и друзья, становятся еще более изощренными. Но сестринская любовь все равно победит любые ссоры.

Гостей вечера ждут welcome drink, приятное общение, позитивная атмосфера и дискотека. Также все желающие смогут покататься на скейте.

Обладатели премиум-подписки киноклуба получат возможность попасть на уникальный показ совершенно бесплатно. Чтобы получить привилегии достаточно сделать пожертвование в один из проверенных фондов, все подробности в киноклубе.

Сестринская любовь, она такая: Киноафиша приглашает на показ 3 сезона сериала «Сама дура»Старт 3 сезона тин-драмеди «Сама дура» в онлайн-кинотеатре PREMIER 21 февраля.
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