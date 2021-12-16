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Джон Леннон
Джон Леннон
John Lennon
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Дата рождения
9 октября 1940
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
8 декабря 1980
Карьера
Композитор, Актер
Биография Джона Леннона
Родился 9 октября 1940 года. Ливерпуль, Великобритания.
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Фильмография Джона Леннона
The Beatles: Get Back — Концерт на крыше
музыка
2022, США
9.0
Джон Леннон и Йоко Оно: Imagine
документальный, мюзикл
1972, США
7.0
Желтая подводная лодка
мюзикл
1968,
0.0
На помощь!
мюзикл, комедия, приключения
1965, Великобритания
7.0
Вечер трудного дня
биография, мюзикл, документальный
1964, Великобритания
7.0
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1 комментарий
5 декабря 2021 16:30
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