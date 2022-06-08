Содержание:

Дарио Ардженто - Фильмы

- Дарио Ардженто - «Суспирия»

- Дарио Ардженто - «Рассвет мертвецов»

- Дарио Ардженто - «Феномены»

Дарио Ардженто - Личная жизнь



Дарио Ардженто родился 7 сентября 1940 года в Риме в семье кинопродюсера Сальваторе Ардженто. Его дядя Клаудио также был кинопродюсером, так что Дарио вырос в творческой атмосфере и начал свою карьеру как журналист и критик в газете Paese Sera. В 1968 году он принялся за сценарии, и первыми его произведениями стали спагетти-вестерны - поджанр, ставший популярным в 60-70-х годах в Италии, для фильмов которого выстраивали специальные декорации, имитирующие местность Дикого Запада. В числе прочих Ардженто создал несколько сцен знаменитой картины Серджо Леоне «Однажды на Диком Западе». Его сценарий к фильму «Один вечер за обедом» попал на глаза главе кинокомпании «Титанус», который впоследствии заказал Ардженто еще 12 сценариев в течение двух лет.



Дарио Ардженто - Фильмы

Режиссер прославился картинами в жанре джалло - фильмами ужасов с элементами эротики. Первой его полнометражной лентой стала «Птица с хрустальными крыльями» по мотивам романа Фредерика Брауна «Кричащая Мими» об американском писателе, который становится свидетелем нападения на девушку в галерее современного искусства в Италии и вынужден начать собственное расследование. Картина стала популярной в Европе и США и сделала Ардженто знаменитым режиссером. Еще два фильма принято объединять с «Птицей с хрустальными крыльями» в так называемую животную трилогию. Второй из них - «Кошка с девятью хвостами» 1971 года о слепом журналисте, который вместе со своим коллегой расследует серию жестоких сексуальных преступлений. Последняя часть трилогии - «Четыре мухи на сером вельвете», главный герой которой - рок-барабанщик, случайно убивающий своего тайного преследователя.



Также Ардженто принял участие в создании телесериала «Дверь в темноту», а в 1973 году вышел фильм «Пять дней Милана», в котором сыграл Адриано Челентано, но лента провалилась в прокате. В 1984 году режиссер выпустил свой первый фильм на английском языке - «Феномены», в котором сыграла старшая дочь Ардженто - Фиоре. Спустя три года режиссер выпустил очередной фильм-джалло «Ужас в опере». Младшая дочь Ардженто, Азия, сыграла в нескольких его картинах, в том числе в «Травме» 1993 года и «Синдроме Стендаля» 1996 года. Карьера режиссера пошла на спад после провала его фильма «Призрак оперы», главную роль в котором также сыграла Азия Ардженто. В 2009 году на экраны вышел триллер «Джалло» с Эдриеном Броуди в главной роли. Режиссер также не прошел мимо знаменитого романа Брэма Стокера и в 2012 году выпустил фильм «Дракула 3D» с Рутгером Хауэром в роли доктора Ван Хелсинга.



Дарио Ардженто - «Суспирия»

Фильм Ардженто 1977 года, который считается одной из вершин его творчества. Главная героиня - юная американская балерина Сюзи (Джессика Харпер), которая приезжает в Германию учиться в классической балетной школе. В первый вечер ее не пускают, но она замечает выбегающую из здания девушку, которую в ту же ночь находят убитой. На следующее утро Сюзи все-таки попадает в школу, но вскоре понимает, что там происходит что-то странное. Она замечает, что на ужин учениц поят вином с подмешанным снотворным, кроме того, девушки из школы продолжают пропадать.



Дарио Ардженто - «Рассвет мертвецов»

Ардженто выступил композитором фильма Джорджа Ромеро 1978 года «Рассвет мертвецов» о пандемии неизвестного происхождения, которая заставляет умерших вставать из своих могил и преследовать живых, чтобы съесть их. Уничтожить зомби можно только разбив его голову или сжечь его целиком. В городах начинается паника, массовая истерия и беспорядки, а четверо главных героев улетают из Филадельфии на вертолете и прячутся в торговом центре в пригороде, где, забаррикадировавшись, обороняются от нападения зомби.



Дарио Ардженто - «Феномены»

В 1984 году Ардженто приступил к съемкам картины «Феномены», которая стала очень успешной в европейском прокате. Фильм начинается со сцены убийства молодой девушки, которая, опоздав на автобус, отправляется в одинокий домик, где прикованный цепями человек освобождается и нападает на нее. Далее главной героиней становится Дженнифер (Дженнифер Коннелли), которая переводится в частную женскую школу. Она обладает сверхъестественной способностью управлять насекомыми и страдает лунатизмом, из-за чего ночью оказывается в лесу и встречает там шимпанзе Ингу. Обезьяна приводит девушку к своему хозяину, расследующему серию убийств молодых девушек, и Дженнифер решает помочь в поисках преступника.



Дарио Ардженто - Личная жизнь

С 1968 по 1972 годы Ардженто был женат на Марисе Касале, которая родила ему дочь Фиоре. В 1975 году он начал сотрудничать с итальянской актрисой Дарией Николоди, которая стала его спутницей на долгие годы, но никогда не состояла с режиссером в официальном браке. В этом союзе родилась дочь Азия, которая стала актрисой и режиссером.