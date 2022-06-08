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Дарио Ардженто

Dario Argento
Дарио Ардженто
Дарио Ардженто Dario Argento
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Дата рождения
7 сентября 1940
Возраст
81 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Личные связи
Азия Ардженто
Азия Ардженто
Отец и дочь
Биография Дарио Ардженто

Содержание:
Дарио Ардженто - Фильмы
  - Дарио Ардженто - «Суспирия»
  - Дарио Ардженто - «Рассвет мертвецов»
  - Дарио Ардженто - «Феномены»
Дарио Ардженто - Личная жизнь

Дарио Ардженто родился 7 сентября 1940 года в Риме в семье кинопродюсера Сальваторе Ардженто. Его дядя Клаудио также был кинопродюсером, так что Дарио вырос в творческой атмосфере и начал свою карьеру как журналист и критик в газете Paese Sera. В 1968 году он принялся за сценарии, и первыми его произведениями стали спагетти-вестерны - поджанр, ставший популярным в 60-70-х годах в Италии, для фильмов которого выстраивали специальные декорации, имитирующие местность Дикого Запада. В числе прочих Ардженто создал несколько сцен знаменитой картины Серджо Леоне «Однажды на Диком Западе». Его сценарий к фильму «Один вечер за обедом» попал на глаза главе кинокомпании «Титанус», который впоследствии заказал Ардженто еще 12 сценариев в течение двух лет. 


Дарио Ардженто - Фильмы

Режиссер прославился картинами в жанре джалло - фильмами ужасов с элементами эротики. Первой его полнометражной лентой стала «Птица с хрустальными крыльями» по мотивам романа Фредерика Брауна «Кричащая Мими» об американском писателе, который становится свидетелем нападения на девушку в галерее современного искусства в Италии и вынужден начать собственное расследование. Картина стала популярной в Европе и США и сделала Ардженто знаменитым режиссером. Еще два фильма принято объединять с «Птицей с хрустальными крыльями» в так называемую животную трилогию. Второй из них - «Кошка с девятью хвостами» 1971 года о слепом журналисте, который вместе со своим коллегой расследует серию жестоких сексуальных преступлений. Последняя часть трилогии - «Четыре мухи на сером вельвете», главный герой которой - рок-барабанщик, случайно убивающий своего тайного преследователя.

Также Ардженто принял участие в создании телесериала «Дверь в темноту», а в 1973 году вышел фильм «Пять дней Милана», в котором сыграл Адриано Челентано, но лента провалилась в прокате. В 1984 году режиссер выпустил свой первый фильм на английском языке - «Феномены», в котором сыграла старшая дочь Ардженто - Фиоре. Спустя три года режиссер выпустил очередной фильм-джалло «Ужас в опере». Младшая дочь Ардженто, Азия, сыграла в нескольких его картинах, в том числе в «Травме» 1993 года и «Синдроме Стендаля» 1996 года. Карьера режиссера пошла на спад после провала его фильма «Призрак оперы», главную роль в котором также сыграла Азия Ардженто. В 2009 году на экраны вышел триллер «Джалло» с Эдриеном Броуди в главной роли. Режиссер также не прошел мимо знаменитого романа Брэма Стокера и в 2012 году выпустил фильм «Дракула 3D» с Рутгером Хауэром в роли доктора Ван Хелсинга.


Дарио Ардженто - «Суспирия»

Фильм Ардженто 1977 года, который считается одной из вершин его творчества. Главная героиня - юная американская балерина Сюзи (Джессика Харпер), которая приезжает в Германию учиться в классической балетной школе. В первый вечер ее не пускают, но она замечает выбегающую из здания девушку, которую в ту же ночь находят убитой. На следующее утро Сюзи все-таки попадает в школу, но вскоре понимает, что там происходит что-то странное. Она замечает, что на ужин учениц поят вином с подмешанным снотворным, кроме того, девушки из школы продолжают пропадать.


Дарио Ардженто - «Рассвет мертвецов»

Ардженто выступил композитором фильма Джорджа Ромеро 1978 года «Рассвет мертвецов» о пандемии неизвестного происхождения, которая заставляет умерших вставать из своих могил и преследовать живых, чтобы съесть их. Уничтожить зомби можно только разбив его голову или сжечь его целиком. В городах начинается паника, массовая истерия и беспорядки, а четверо главных героев улетают из Филадельфии на вертолете и прячутся в торговом центре в пригороде, где, забаррикадировавшись, обороняются от нападения зомби. 


Дарио Ардженто - «Феномены»

В 1984 году Ардженто приступил к съемкам картины «Феномены», которая стала очень успешной в европейском прокате. Фильм начинается со сцены убийства молодой девушки, которая, опоздав на автобус, отправляется в одинокий домик, где прикованный цепями человек освобождается и нападает на нее. Далее главной героиней становится Дженнифер (Дженнифер Коннелли), которая переводится в частную женскую школу. Она обладает сверхъестественной способностью управлять насекомыми и страдает лунатизмом, из-за чего ночью оказывается в лесу и встречает там шимпанзе Ингу. Обезьяна приводит девушку к своему хозяину, расследующему серию убийств молодых девушек, и Дженнифер решает помочь в поисках преступника.


Дарио Ардженто - Личная жизнь

С 1968 по 1972 годы Ардженто был женат на Марисе Касале, которая родила ему дочь Фиоре. В 1975 году он начал сотрудничать с итальянской актрисой Дарией Николоди, которая стала его спутницей на долгие годы, но никогда не состояла с режиссером в официальном браке. В этом союзе родилась дочь Азия, которая стала актрисой и режиссером.

Интересные факты о Дарио Ардженто

Шимпанзе, которая снялась в фильме «Феномены», ранее играла в комедиях с Адриано Челентано.

Ардженто финансировал половину бюджета фильма «Рассвет мертвецов» и получил возможность сделать свою версию монтажа.

На съемках «Суспирии» Ардженто включал записанную специально для фильма гнетущую музыку, чтобы добиться соответствующей атмосферы.

Фильмография Дарио Ардженто
Тёмные очки
Тёмные очки
триллер, детектив 2022, Франция / Италия
6.0
Эннио. Маэстро
Эннио. Маэстро
биография, документальный, музыка 2021, Италия / Бельгия / Нидерланды / Япония
7.0
Вихрь
Вихрь
драма 2021, Франция / Бельгия / Монако
7.0
Искусство киноплаката: человек, который рисовал кино
Искусство киноплаката: человек, который рисовал кино
биография 2020, Италия
7.0
Песочный человек
Песочный человек
ужасы 2015, Канада
0.0
Дракула 3D
Дракула 3D
фантастика, ужасы, триллер, боевик 2012, Италия / Франция / Испания
3.0
Джалло
Джалло
2009, США / Италия
4.0
Мать слёз
Мать слёз
драма, ужасы, триллер 2007, Италия
5.0
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Фотографии Дарио Ардженто Все фотографии
Дарио Ардженто Дарио Ардженто Дарио Ардженто с дочерью Азией Дарио Ардженто
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8 июня 2022 13:14
Пожилая пара противостоит деменции в трейлере нового фильма Гаспара Ноэ «Вихрь» Возможно, это самая нетипичная картина в фильмографии режиссера.
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14 марта 2022 13:14
Появился первый кадр из фильма Дарио Ардженто «Черные очки» Именитый постановщик обещает классический итальянский «джалло» (криминальный триллер с элементами эротики).
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3 ноября 2021 16:11
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Азия Ардженто
Азия Ардженто Asia Argento
Отец и дочь
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