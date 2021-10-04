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Александра Бортич

Aleksandra Bortich
Александра Бортич
Александра Бортич Aleksandra Bortich
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Дата рождения
24 сентября 1994
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Светлогорск, Белоруссия
Личные связи
Илья Маланин
Илья Маланин
были в отношениях
Биография Александры Бортич

Александра Бортич - российская киноактриса, родилась 24 сентября 1994 в Светлогорске (Гомельская область, Белоруссия). Первые три года своей жизни Александра прожила в Светлогорске, затем ее родители развелись, а мать большую часть времени стала проводить в Москве, оставив дочь под присмотром бабушки. Когда Саше исполнилось 10 лет, мама перевезла ее в столицу, где вышла замуж второй раз. В Москве Бортич получила среднее образование, а также окончила музыкальную школу по классу саксофона. В старших классах девушка посещала занятия театральной студии и уже в то время поняла, что хочет выбрать актерскую профессию. После окончания школы Саша хотела поступить в театральный институт, однако не прошла жесткий отбор. Тогда она подала документы в педагогический институт, но, проучившись несколько месяцев, бросила учебу, еще раз убедившись, что это ее призвание совсем другое. Тогда Бортич решила добиться своей цели – стать актрисой традиционным для молодых актеров способом: она начала ходить на все кастинги. Около года девушка участвовала во всевозможных отборах на роли в кино, параллельно подрабатывая официанткой в кафе.

Фильмы с Александрой Бортич

Александра ходила на кастинги различных проектов в надежде получить хоть какую-то роль и однажды оказалась на пробах в сериал ТНТ «Деффчонки». Роль она не получила, зато там ее талант разглядела режиссер Нигина Сайфуллаева и пригласила ее на одну из главных ролей в драму «Как меня зовут». Вместе с Бортич в фильме сыграли также Марина Васильева и Константин Лавроненко. Картина вышла на экраны в 2014 году и получила положительные отзывы критиков. Более того, лента была удостоена ряда кинопремий и наград, включая специальный диплом от жюри «Кинотавра». Александре удалось заявить о себе уже в первом своем проекте, после которого ей стало поступать много предложений о съемках.

Александра Бортич  - «Духless 2»

В 2015 году Александра Бортич блестяще исполнила одну из центральных ролей в картине «Духless 2», второй части экранизации романа Сергея Минаева «Духless. Повесть о ненастоящем человеке».  Саша появилась в роли Алены Смирновой, девушки главного героя истории, которого сыграл Данила Козловский. Работа актрисы была высоко оценена, а журнал GQ включил ее в список топовых актрис 2015 года.

В том же году Саша появилась еще в нескольких проектах: фильме «Про Любовь» Анны Меликян, сериалах «Выстрел» и «Людмила Гурченко», а также криминальном триллере Артема Аксененко «Неуловимые» и его продолжении «Неуловимые: Последний герой».

Следующий 2016 год стал еще более плодотворным для актрисы. С 2016 года Александра снимается в роли Ники в сериале «Полицейский с Рублевки», с Александром Петровым в главной роли. Также в том году она сыграла в двух очередных частях серии фильмов «Неуловимые», засветилась в телесериалах «Вы все меня бесите» и «Шакал», и фильме «Викинг».

Александра Бортич - «Викинг»

В историческом фильме Андрея Кравчука «Викинг», который рассказывает о приходе к власти на Руси князя Владимира и сценарий которого написан на основе событий «Повести временных лет», Саше Бортич досталась роль Рогнеды Рогволодовны. Картина получила смешанные отзывы, однако в прокате окупилась.

Весной 2017 года телеканал ТНТ выпустил новый молодежный сериал режиссера Федора Стукова «Филфак», в котором актрисе досталась роль грубоватой красавицы Лены Осокиной. Также Саша работает над проектами «Отражение радуги», «Частицы вселенной» и «Чужая кровь».

Личная жизнь Александры Бортич

Бортич встречалась с актером Ильей Маланиным, с которым познакомилась на съемочной площадке фильма «Неуловимые». В 2017 году они расстались, а новым избранником Саши стал рэпер Мезза (Вячеслав Воронцов).

Интересные факты о Александре Бортич

- У актрисы есть английский бульдог Джаггер, которого она иногда называет «любовью всей жизни».

- Саша склонна к полноте, поэтому следит за своей фигурой и регулярно посещает спортзал. Раньше она весила 70 кг и сбросила около 20 кг.

Фильмография Александры Бортич
Орел и решка. Кино
Орел и решка. Кино
комедия 2022, Россия
0.0
Дело
Дело
драма 2021, Россия
4.0
Холоп
Холоп
комедия 2019, Россия
8.0
Любовницы
Любовницы
комедия 2019, Россия
5.0
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
комедия 2019, Россия
7.0
Миллиард
Миллиард
боевик, криминал 2019, Россия
4.0
Я худею
Я худею
комедия 2018, Россия
7.0
Проводник
Проводник
мистика, триллер 2018, Россия
8.0
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Фотографии Александры Бортич Все фотографии
Александра Бортич Александра Бортич Александра Бортич Александра Бортич
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
«КиноПоиск HD» выпустил первый тизер-трейлер комедии «Орел и решка. Кино» По сюжету, чтобы спасти шоу от закрытия, команда отправится в одну из самых закрытых стран мира.
Написать
4 октября 2021 14:42
Любовь Аксёнова возглавила список наиболее востребованных молодых российских актрис Также в рейтинг попали Александра Бортич, Ирина Старшенбаум и Стася Милославская.
Написать
1 сентября 2021 10:44
Культура отмены: 5 звезд, чьи карьеры пострадали из-за недавних громких скандалов Рассказываем про знаменитостей, чья дальнейшая работа в индустрии кино находится под вопросом.  
Написать
11 февраля 2021 17:18
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Интервью закончилось скандалом: звезду «Холопа» довели на съемках нового шоу Знаменитость не смогла скрыть свое возмущение.
Написать
8 июля 2022 11:30
На глазах у Молочникова: интимные ласки Варнавы и Бортич слили в Сеть Знаменитости решили ни в чем себе не отказывать.
Написать
10 февраля 2022 17:10
Неудачная поездка: Бортич с ребенком выкинули из машины на шоссе Знаменитость требует справедливости от известного агрегатора такси.
1 комментарий
22 октября 2021 13:52
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Связи
Илья Маланин
Илья Маланин
были в отношениях
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