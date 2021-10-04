Александра Бортич - российская киноактриса, родилась 24 сентября 1994 в Светлогорске (Гомельская область, Белоруссия). Первые три года своей жизни Александра прожила в Светлогорске, затем ее родители развелись, а мать большую часть времени стала проводить в Москве, оставив дочь под присмотром бабушки. Когда Саше исполнилось 10 лет, мама перевезла ее в столицу, где вышла замуж второй раз. В Москве Бортич получила среднее образование, а также окончила музыкальную школу по классу саксофона. В старших классах девушка посещала занятия театральной студии и уже в то время поняла, что хочет выбрать актерскую профессию. После окончания школы Саша хотела поступить в театральный институт, однако не прошла жесткий отбор. Тогда она подала документы в педагогический институт, но, проучившись несколько месяцев, бросила учебу, еще раз убедившись, что это ее призвание совсем другое. Тогда Бортич решила добиться своей цели – стать актрисой традиционным для молодых актеров способом: она начала ходить на все кастинги. Около года девушка участвовала во всевозможных отборах на роли в кино, параллельно подрабатывая официанткой в кафе.

Фильмы с Александрой Бортич

Александра ходила на кастинги различных проектов в надежде получить хоть какую-то роль и однажды оказалась на пробах в сериал ТНТ «Деффчонки». Роль она не получила, зато там ее талант разглядела режиссер Нигина Сайфуллаева и пригласила ее на одну из главных ролей в драму «Как меня зовут». Вместе с Бортич в фильме сыграли также Марина Васильева и Константин Лавроненко. Картина вышла на экраны в 2014 году и получила положительные отзывы критиков. Более того, лента была удостоена ряда кинопремий и наград, включая специальный диплом от жюри «Кинотавра». Александре удалось заявить о себе уже в первом своем проекте, после которого ей стало поступать много предложений о съемках.

Александра Бортич - «Духless 2»

В 2015 году Александра Бортич блестяще исполнила одну из центральных ролей в картине «Духless 2», второй части экранизации романа Сергея Минаева «Духless. Повесть о ненастоящем человеке». Саша появилась в роли Алены Смирновой, девушки главного героя истории, которого сыграл Данила Козловский. Работа актрисы была высоко оценена, а журнал GQ включил ее в список топовых актрис 2015 года.

В том же году Саша появилась еще в нескольких проектах: фильме «Про Любовь» Анны Меликян, сериалах «Выстрел» и «Людмила Гурченко», а также криминальном триллере Артема Аксененко «Неуловимые» и его продолжении «Неуловимые: Последний герой».

Следующий 2016 год стал еще более плодотворным для актрисы. С 2016 года Александра снимается в роли Ники в сериале «Полицейский с Рублевки», с Александром Петровым в главной роли. Также в том году она сыграла в двух очередных частях серии фильмов «Неуловимые», засветилась в телесериалах «Вы все меня бесите» и «Шакал», и фильме «Викинг».

Александра Бортич - «Викинг»

В историческом фильме Андрея Кравчука «Викинг», который рассказывает о приходе к власти на Руси князя Владимира и сценарий которого написан на основе событий «Повести временных лет», Саше Бортич досталась роль Рогнеды Рогволодовны. Картина получила смешанные отзывы, однако в прокате окупилась.

Весной 2017 года телеканал ТНТ выпустил новый молодежный сериал режиссера Федора Стукова «Филфак», в котором актрисе досталась роль грубоватой красавицы Лены Осокиной. Также Саша работает над проектами «Отражение радуги», «Частицы вселенной» и «Чужая кровь».

Личная жизнь Александры Бортич

Бортич встречалась с актером Ильей Маланиным, с которым познакомилась на съемочной площадке фильма «Неуловимые». В 2017 году они расстались, а новым избранником Саши стал рэпер Мезза (Вячеслав Воронцов).