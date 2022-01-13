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Миа Гот

Mia Goth
Миа Гот
Миа Гот Mia Goth
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Дата рождения
30 ноября 1992
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Личные связи
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
в отношениях с 2012 г, в браке с 2016 г
Биография Мии Гот

Содержание:

Миа Гот — Фильмы
 - Миа Гот — «Нимфоманка»
 - Миа Гот — «Лекарство от здоровья»
Миа Гот — Инстаграм
Миа Гот и Шайа ЛаБаф

Актриса Миа Гот, полное имя которой Миа Мелло да Сильва Гот, родилась 30 ноября 1993 года в Лондоне. Когда она была маленькой, переехала в Бразилию — на родину ее матери. Отец Мии — коренной канадец. Ее бабушка является известной бразильской актрисой Марией Глэдис, а дедушка — фотографом, музыкантом и художником Ли Яффе. С 12 лет Миа вновь поселилась в Англии, а уже в 13 она стала работать моделью, когда ее заметил агент Storm Model Management.

Миа Гот — Фильмы

Первая роль на телевидении случилась для Мии Гот в 2013 году — она сыграла в сериале «Тоннель». Также актрису можно увидеть в эпизоде телесериала «Валландер», выходившего с 2008 по 2015 год. Главным прорывом в ее карьере стала роль у Ларса фон Триера в «Нимфоманке». После этого она сыграла в фильме «Специалист по выживанию». За главную роль в этой картине она удостоилась номинации на «Премию британского независимого кино».

Актрису также можно увидеть в картине «Эверест» вместе с Джейсоном Кларком, Джошом Бролином и Джейком Джилленхолом. Кроме того, она известна по ролям в лентах «Лекарство от здоровья» и «Обитель теней».

В 2018 году на экраны вышло сразу два фестивальных хита с участием Мии Гот. В «Суспирии», показанной на Венецианском киносмотре, она исполнила роль танцовщицы Сары. Лента Луки Гуаданьино является ремейком культового джалло-фильма Дарио Ардженто, вышедшего в 1977 году. В «Суспирии» также сыграли Тильда Суинтон, Дакота Джонсон и другие. Чтобы подготовиться к роли, Миа Гот практически ежедневно по 10 часов тратила на занятия танцами, так как до этого у нее совершенно не было необходимого опыта.

Кроме того, Мию Гот можно увидеть в картине 2018 года «Высшее общество» режиссера Клер Дени, где также снялся Роберт Паттинсон. Фильм был показан на кинофестивале в Торонто.

Миа Гот — «Нимфоманка»

Главным толчком в карьере Мии Гот стало участие в съемках фильма скандально известного датского режиссера Ларса фон Триера «Нимфоманка». Актриса появляется во второй части и играет юную девушку, которую встречает главная героиня. В фильме также сыграли Шарлотта Генсбур, Стеллан Скарсгард, Шайа Лабаф и другие.

Миа Гот — «Лекарство от здоровья»

Еще одним значимым фильмом с участием Мии Гот является «Лекарство от здоровья» Гора Вербински. Картина хоть и провалилась в прокате, тем не менее была неплохо оценена как критиками, так и зрителями. В центре сюжета — молодой сотрудник (Дэйн ДеХаан), который едет в Альпы, чтобы найти своего начальника, задержавшегося в оздоровительном центре. Однако по прибытии он понимает, что здесь происходят ужасные вещи, в которые он тут же оказывается втянут.

Миа Гот — Инстаграм

В отличие от своих коллег по актерскому цеху, которые активно пользуются «Инстаграм» и ежедневно постят фото, Миа Гот не имеет аккаунтов в соцсетях и старается не распространяться о подробностях своей личной жизни.

Миа Гот и Шайа ЛаБаф

После того, как Шайа ЛаБаф и Миа Гот познакомились на съемочной площадке фильма «Нимфоманка», между ними сразу же завязались романтические отношения. Актеры встречались на протяжении четырех лет, а 10 октября 2016 года состоялась их свадьба, прошедшая в Лас-Вегасе со всеми атрибутами вроде священника в костюме Элвиса. И хотя местные службы сообщали, что брак не имеет юридической силы, Шайа заверил всех в обратном. Спустя 2 года супружеской жизни Миа Гот и Шайа ЛаБаф подали на развод.

Интересные факты о Мие Гот

- С 13 лет Миа Гот стала сниматься в рекламе Prada, Vogue и других гигантов моды.

- В настоящее время актриса живет в Лос-Анджелесе, однако постоянно находится в разъездаъ.

- В детстве Миа Гот некоторое время жила со своим отцом в Канаде, где за год сменила 9 разных школ.

Фильмография Мии Гот
X
X
ужасы, триллер 2022, США
7.0
Сигнал бедствия
Сигнал бедствия
драма, фэнтези, мистика 2021, США
4.0
Эмма.
Эмма.
мелодрама, комедия 2020, Великобритания
6.0
Невероятная
Невероятная
короткометражный, драма 2019, Италия
5.0
Высшее общество
Высшее общество
триллер, фантастика 2018, Великобритания / Франция / Германия
6.0
Суспирия
Суспирия
триллер, ужасы, мистика 2018, США / Италия
6.0
Обитель теней
Обитель теней
ужасы, триллер 2017, Испания
6.0
Лекарство от здоровья
Лекарство от здоровья
драма, ужасы, детектив, триллер 2016, США
6.0
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26 августа 2021 16:51
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Связи
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф Shia LaBeouf
в отношениях с 2012 г, в браке с 2016 г
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