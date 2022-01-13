Содержание:

Миа Гот — Фильмы

- Миа Гот — «Нимфоманка»

- Миа Гот — «Лекарство от здоровья»

Миа Гот — Инстаграм

Миа Гот и Шайа ЛаБаф

Актриса Миа Гот, полное имя которой Миа Мелло да Сильва Гот, родилась 30 ноября 1993 года в Лондоне. Когда она была маленькой, переехала в Бразилию — на родину ее матери. Отец Мии — коренной канадец. Ее бабушка является известной бразильской актрисой Марией Глэдис, а дедушка — фотографом, музыкантом и художником Ли Яффе. С 12 лет Миа вновь поселилась в Англии, а уже в 13 она стала работать моделью, когда ее заметил агент Storm Model Management.

Миа Гот — Фильмы

Первая роль на телевидении случилась для Мии Гот в 2013 году — она сыграла в сериале «Тоннель». Также актрису можно увидеть в эпизоде телесериала «Валландер», выходившего с 2008 по 2015 год. Главным прорывом в ее карьере стала роль у Ларса фон Триера в «Нимфоманке». После этого она сыграла в фильме «Специалист по выживанию». За главную роль в этой картине она удостоилась номинации на «Премию британского независимого кино».

Актрису также можно увидеть в картине «Эверест» вместе с Джейсоном Кларком, Джошом Бролином и Джейком Джилленхолом. Кроме того, она известна по ролям в лентах «Лекарство от здоровья» и «Обитель теней».

В 2018 году на экраны вышло сразу два фестивальных хита с участием Мии Гот. В «Суспирии», показанной на Венецианском киносмотре, она исполнила роль танцовщицы Сары. Лента Луки Гуаданьино является ремейком культового джалло-фильма Дарио Ардженто, вышедшего в 1977 году. В «Суспирии» также сыграли Тильда Суинтон, Дакота Джонсон и другие. Чтобы подготовиться к роли, Миа Гот практически ежедневно по 10 часов тратила на занятия танцами, так как до этого у нее совершенно не было необходимого опыта.

Кроме того, Мию Гот можно увидеть в картине 2018 года «Высшее общество» режиссера Клер Дени, где также снялся Роберт Паттинсон. Фильм был показан на кинофестивале в Торонто.

Миа Гот — «Нимфоманка»

Главным толчком в карьере Мии Гот стало участие в съемках фильма скандально известного датского режиссера Ларса фон Триера «Нимфоманка». Актриса появляется во второй части и играет юную девушку, которую встречает главная героиня. В фильме также сыграли Шарлотта Генсбур, Стеллан Скарсгард, Шайа Лабаф и другие.

Миа Гот — «Лекарство от здоровья»

Еще одним значимым фильмом с участием Мии Гот является «Лекарство от здоровья» Гора Вербински. Картина хоть и провалилась в прокате, тем не менее была неплохо оценена как критиками, так и зрителями. В центре сюжета — молодой сотрудник (Дэйн ДеХаан), который едет в Альпы, чтобы найти своего начальника, задержавшегося в оздоровительном центре. Однако по прибытии он понимает, что здесь происходят ужасные вещи, в которые он тут же оказывается втянут.

Миа Гот — Инстаграм

В отличие от своих коллег по актерскому цеху, которые активно пользуются «Инстаграм» и ежедневно постят фото, Миа Гот не имеет аккаунтов в соцсетях и старается не распространяться о подробностях своей личной жизни.

Миа Гот и Шайа ЛаБаф

После того, как Шайа ЛаБаф и Миа Гот познакомились на съемочной площадке фильма «Нимфоманка», между ними сразу же завязались романтические отношения. Актеры встречались на протяжении четырех лет, а 10 октября 2016 года состоялась их свадьба, прошедшая в Лас-Вегасе со всеми атрибутами вроде священника в костюме Элвиса. И хотя местные службы сообщали, что брак не имеет юридической силы, Шайа заверил всех в обратном. Спустя 2 года супружеской жизни Миа Гот и Шайа ЛаБаф подали на развод.