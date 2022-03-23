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Лука Гуаданьино

Luca Guadagnino
Лука Гуаданьино
Лука Гуаданьино Luca Guadagnino
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Дата рождения
1 января 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Луки Гуаданьино

Содержание:

- Лука Гуаданьино – Фильмы
  - Лука Гуаданьино – «Большой всплеск»
  - Лука Гуаданьино – «Зови меня своим именем»
- Лука Гуаданьино – Личная жизнь

Режиссёр Лука Гуаданьино родился 10 августа 1971 года в Палермо. Мальчик воспитывался в матерью из Алжира и отцом родом из Сицилии и практически все свои юные годы провёл в Эфиопии. Там его отец работал преподавателем итальянского языка и истории. Повзрослев, будущий режиссёр поступил в Университет Палермо на отделение литературы. Он также обучался в Римском университете Ла Сапиенца, в котором изучал историю и кинокритику.


Лука Гуаданьино – Фильмы

Первым опытом работы в кино для Луки Гуаданьино становится короткометражная работа «Qui», снятая им в 1997 году. Спустя два года на экранах появляется его полнометражный дебют «Протагонисты», который был представлен на Венецианском кинофестивале, где он получил сразу две награды. В картине снялась известная актриса Тильда Суинтон. В центре сюжета находится съёмочная группа, которая отправляется в Лондон на съёмки документального фильма о нашумевшем убийстве Мохаммеда Эль-Саида двумя 19-летними парнями.

После «Протагонистов» Лука Гуаданьино некоторое время занимается исключительно коротким метром и телевизионными проектами. В 2005 году выходит его новая картина «Мелисса: Интимный дневник», сюжет которой вращается вокруг девушки, которая написала книгу, основанную на своих интимных дневниках.

Спустя четыре года Лука вновь приглашает на главную роль в свой проект американку Тильду Суинтон, в результате чего на свет появляется картина «Я – это любовь». Фильм получил номинацию на «Оскар» за лучшие костюмы и рассказывает историю уходящего на покой олигарха, который решает передать бразды правления семейной компанией своим сыну и внуку, однако у судьбы на них другие планы.


Лука Гуаданьино – «Большой всплеск»

Фильмы Луки Гуаданьино, несмотря на участие в них Тильды Суинтон, редко были известны зрителю за границами его родной Италии. Однако всё меняется в 2015 году, когда на экраны выходит эротический триллер «Большой всплеск». И вновь в нём сыграла Тильда Суинтон, в этот раз совместно с другими популярными актёрами, в числе которых Рэйф Файнс, Дакота Джонсон и Маттиас Шоннартс. Фильм был представлен на Венецианском кинофестивале и завоевал две награды. В основе сюжета лежит лента с Аленом Делоном и Джейн Биркин под названием «Бассейн», однако сам Гуаданьино отмечал, что его фильм не является ремейком. Сюжет вращается вокруг непростой истории страсти внутри любовного четырёхугольника.


Лука Гуаданьино – «Зови меня своим именем»

Главный прорыв для Луки Гуаданьино случился в 2017 году, когда он выпустил картину «Зови меня своим именем». В основу сюжета легла одноимённая книга Андре Акимана. Фильм стал одним из главных фаворитов наградного сезона, а также одним из самых обсуждаемых за год. Практически единодушно критики всего мира признали работу Гуаданьино, а во время премьеры на Нью-Йоркском кинофестивале аплодировали стоя в течение 10 минут, что является абсолютным рекордом. Главные роли в фильме исполнили Арми Хаммер и один из самых многообещающих молодых актёров Тимоти Шаламе. Сюжет картины строится вокруг истории первой любви между юным Элио, который отдыхает с родителями на юге Франции, и стажёром его отца Оливером. Фильм настолько пришёлся по душе зрителям, что Лука Гуаданьино анонсировал его продолжение.


Лука Гуаданьино – Личная жизнь

Лука Гуаданьино является открытым гомосексуалистом.

Интересные факты о Луке Гуаданьино

- Дипломная работа Луки Гуаданьино была посвящена режиссёру Джонатану Демми.

- Лука Гуаданьино живёт во дворце XVII века в центре Крема близ Милана.

- Лука Гуаданьино также работает в индустрии моды. С 2005 года она стал сотрудничать с модным домом Fendi и постоянно участвует в различных мероприятиях.

Фильмография Луки Гуаданьино
Невероятная
Невероятная
короткометражный, драма 2019, Италия
5.0
Суспирия
Суспирия
триллер, ужасы, мистика 2018, США / Италия
6.0
Похоронные обряды
Похоронные обряды
драма 2018, США
0.0
Назови меня своим именем
Назови меня своим именем
драма, мелодрама 2017, Италия / Франция / Бразилия / США
8.0
Большой всплеск
Большой всплеск
детектив, драма, криминал 2015, Италия / Франция
6.0
Я есть любовь
Я есть любовь
драма 2009, Италия
7.0
Мелисса: Интимный дневник
Мелисса: Интимный дневник
драма 2005, Италия / Испания
4.0
Целиком и полностью
Целиком и полностью
драма, ужасы, мелодрама , Италия / США
0.0
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23 марта 2022 09:56
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14 февраля 2022 12:48
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10 января 2022 10:43
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