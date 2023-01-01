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Квазимодо – горбун из Нотр-Дама Квазимодо – горбун из Нотр-Дама
Киноафиша Фильмы Квазимодо – горбун из Нотр-Дама
Quasimodo the Hunchback of Notredame

Квазимодо – горбун из Нотр-Дама, 1998

1998 / Италия
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О фильме

Красоте души, которая важнее внешней красоты, учит юных зрителей самый известный в мире горбун Квазимодо. Он много выстрадал в книге-первоисточнике, потерял любовь в интерпретации «Диснея», но может быть, новое прочтение его истории 1998 года откроет ему возможность для полного счастья? В средневековом Париже рождается мальчик с искривленной спиной и отталкивающим лицом, у которого не находится родителей. И не встречается ни одного доброго человека, который согласился бы взять сиротку на воспитание. Тогда его забирает местный священник Фролло, имеющий славу колдуна-алхимика. Он дает мальчику имя Квазимодо. Повзрослев, горбун становится звонарем Собора Парижской Богоматери. На площади возле этого собора устраивает представления прекрасная цыганка-танцовщица Эсмеральда. Ее красота смущает мрачного архидиакона Фролло, очаровывает лицемерного офицера Феба и безнадежно пленит несчастного уродца Квазимодо. Но кто из них способен завоевать сердце самой Эсмеральды?

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Продолжительность 1 час 3 минуты
Год выпуска 1998
Возраст 0+
Режиссер
Орландо Корради
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Квазимодо – горбун из Нотр-Дама 1 постер
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