Квазимодо – горбун из Нотр-Дама, 1998

Красоте души, которая важнее внешней красоты, учит юных зрителей самый известный в мире горбун Квазимодо. Он много выстрадал в книге-первоисточнике, потерял любовь в интерпретации «Диснея», но может быть, новое прочтение его истории 1998 года откроет ему возможность для полного счастья? В средневековом Париже рождается мальчик с искривленной спиной и отталкивающим лицом, у которого не находится родителей. И не встречается ни одного доброго человека, который согласился бы взять сиротку на воспитание. Тогда его забирает местный священник Фролло, имеющий славу колдуна-алхимика. Он дает мальчику имя Квазимодо. Повзрослев, горбун становится звонарем Собора Парижской Богоматери. На площади возле этого собора устраивает представления прекрасная цыганка-танцовщица Эсмеральда. Ее красота смущает мрачного архидиакона Фролло, очаровывает лицемерного офицера Феба и безнадежно пленит несчастного уродца Квазимодо. Но кто из них способен завоевать сердце самой Эсмеральды?