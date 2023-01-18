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The Sword in the Stone

Меч в камне, 1963

1963 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Основанный на сказаниях о короле Артуре мультфильм студии Disney, выполненный в классической рисованной технике. В центре сюжета – одиннадцатилетний сирота Артур, живущий в замке жадного и заносчивого дворянина Эктора. К счастью, совершенно неожиданно для себя мальчик сталкивается с волшебником Мерлином, обитающим в лесной глуши. Но для самого мага эта встреча – далеко не случайность, и он уже давно знает, кем предначертано стать его новому знакомому.

  • Мультфильм является экранизацией одноименного романа Теренса Хэнбери Уайта (1938).
  • Последний мультфильм студии Disney, полностью снятый при жизни Уолта Диснея.
  • Хотя Уолт Дисней так никогда и не узнал об этом, сам он стал прототипом Мерлина. Сценарист Билл Пит, создавший персонажа, считал обоих – и Мерлина, и Диснея – упрямыми и сварливыми, но при этом необычайно умными и склонными к шалостям. Также Мерлин “получил” от Диснея его характерный нос.
  • Кей назван в честь одного из рыцарей Круглого стола короля Артура – сэра Кея.
  • Артура озвучивали Рики Соренсен, Ричард Райтерман и Роберт Райтерман, и в оригинальной озвучке очень легко считываются изменения голоса, характерные для подрастающих мальчиков.

В стародавние времена в центре Лондона появился громадный камень с замурованным в нем старинным мечом. Золотая надпись на мече гласила, что королем Англии станет тот, кто вытащит этот заколдованный меч, доказав тем самым свою особую силу и право на власть. Пока это не удавалось никому. А между тем в далекой лесной глуши жил себе 11-летний мальчик Артур, прислуживал в замке и даже не подозревал, что именно ему предначертано в будущем стать великом королем. Но это предвидел живший неподалеку волшебник Мерлин. Он и его ученый филин Архимед стали наставниками парнишки, подвергнув своего юного воспитанника всемозможным испытаниям. Его поочередно превращали в животных трех разных стихий — рыбу, белку и птицу, чтобы мог он познать правду жизни во всех ее проявлениях и понять, что не в мышцах, а в мудрости и знании и есть настоящая сила человека.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 28 декабря 1963
Возраст 6+
Режиссер
Вольфганг Райтерман
В ролях
Себастьян Кабот
Карл Свенсон
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Меч в камне
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