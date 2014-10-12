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Постер к сериалу Любовники
Постер к сериалу Любовники
Постер к сериалу Любовники
Постер к сериалу Любовники
Постер к сериалу Любовники
Постер к сериалу Любовники
Постер к сериалу Любовники
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
7 постеров
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Любовники
Любовники (2014 - 2019) The Affair 18+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Showtime
Продолжительность 53 часа 0 минут
О чем сериал

«Любовники» — американское многосерийное шоу, снятое в жанре детективной драмы. Производством сериала занимался телеканал Showtime. Сюжет фокусируется на писателе по имени Ной Соллоувэй. Вот уже много лет он находится в кризисе: отношения с женой поставлены на долгую паузе, редактор устал ждать материал для новой книги, а подросшие дети особо не нуждаются в его внимании. Вместе с семьей Ной отправляется на остров Монток, чтобы встретиться с тестем и тещей, которые постоянно попрекают его тем, что тот живет на их деньги. Во время обеда в придорожной закусочной герой знакомится с официанткой по имени Элисон — привлекательной молодой женщиной, находящейся на грани развода после гибели маленького сына.

Любовники - дублированный трейлер четвертого сезона
Любовники
дублированный трейлер четвертого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Сара Трим
Хагай Леви
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анна Пакуин
Анна Пакуин Joanie Lockhart
Джошуа Джексон
Джошуа Джексон Cole Lockhart
Доминик Уэст
Доминик Уэст Noah Solloway
Рут Уилсон
Рут Уилсон Alison Lockhart
Каталина Сандино Морено
Каталина Сандино Морено Luisa Lèon
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Любовники - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 10 эпизодов
 
Любовники - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 12 эпизодов
 
Любовники - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 10 эпизодов
 
Любовники - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 10 эпизодов
 
Любовники - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2019, 11 эпизодов
 
Новости о сериале
Что смотреть после того, как закончился турецкий сериал «Неверный»
Что смотреть после того, как закончился турецкий сериал «Неверный»
Слушать саундтрек сериала Любовники
Кадры из сериала
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