«Любовники» — американское многосерийное шоу, снятое в жанре детективной драмы. Производством сериала занимался телеканал Showtime. Сюжет фокусируется на писателе по имени Ной Соллоувэй. Вот уже много лет он находится в кризисе: отношения с женой поставлены на долгую паузе, редактор устал ждать материал для новой книги, а подросшие дети особо не нуждаются в его внимании. Вместе с семьей Ной отправляется на остров Монток, чтобы встретиться с тестем и тещей, которые постоянно попрекают его тем, что тот живет на их деньги. Во время обеда в придорожной закусочной герой знакомится с официанткой по имени Элисон — привлекательной молодой женщиной, находящейся на грани развода после гибели маленького сына.